Зеленский получил отчёт от главы МВД: в Киеве после удара РФ завершены спасательные работы в доме, 23 погибших, судьба 8 неизвестна

В Киеве завершены спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе, погибли в столице 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, 53 человека ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, еще раз подчеркнув, что мир должен реагировать - нужны сильные санкции, пишет УНН.

Детали

Президент сообщил обновленные данные после доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. По состоянию на это время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. В целом той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность спасателям, полицейским, врачам и медсестрам, всем коммунальным и экстренным службам, каждому, кто задействован в помощи людям.

"Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по нашему государству, по нашим людям и по всем попыткам мира завершить эту войну. Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - подчеркнул Зеленский.

