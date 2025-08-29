$41.320.08
Эксклюзив
06:38 • 10380 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
06:25 • 10196 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 15388 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40017 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 53330 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 125324 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 67323 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77286 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112548 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125971 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Зеленский получил отчёт от главы МВД: в Киеве после удара РФ завершены спасательные работы в доме, 23 погибших, судьба 8 неизвестна

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Киеве завершены спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе. Погибли 23 человека, судьба 8 остаётся неизвестной, 53 ранены.

Зеленский получил отчёт от главы МВД: в Киеве после удара РФ завершены спасательные работы в доме, 23 погибших, судьба 8 неизвестна

В Киеве завершены спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе, погибли в столице 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, 53 человека ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, еще раз подчеркнув, что мир должен реагировать - нужны сильные санкции, пишет УНН.

Детали

Президент сообщил обновленные данные после доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. По состоянию на это время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. В целом той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь

- написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность спасателям, полицейским, врачам и медсестрам, всем коммунальным и экстренным службам, каждому, кто задействован в помощи людям.

"Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по нашему государству, по нашим людям и по всем попыткам мира завершить эту войну. Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - подчеркнул Зеленский.

ЕС работает над 19-м пакетом санкций против РФ, и на столе есть несколько вариантов - Каллас29.08.25, 09:59 • 332 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Северная Корея
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев