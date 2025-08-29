Зеленський отримав звіт від голови МВС: у Києві після удару рф завершено рятувальні роботи у будинку, 23 загиблих, доля 8 невідома

У Києві завершили рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі, загинуло у столиці 23 людей, доля 8 людей залишається невідомою, 53 людей поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, ще раз наголосивши, що світ повинен реагувати - потрібні сильні санкції, пише УНН.

Деталі

Президент повідомив оновлені дані після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям.

"росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. Коли замість дипломатії росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - наголосили Зеленський.

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф, і на столі є кілька варіантів - Каллас