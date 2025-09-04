Украина отразила массированную атаку дронов: 84 БПЛА сбиты, но есть попадания

$41.360.01
Эксклюзив
05:20 • 4442 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 23357 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 29403 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 28819 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 51612 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 24779 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25844 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23192 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25453 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 50806 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 4440 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 19358 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 51610 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 37375 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 50805 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 6452 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 10779 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 13850 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 31131 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 44074 просмотра
Украина отразила массированную атаку дронов: 84 БПЛА сбиты, но есть попадания

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Противник атаковал Украину 112 ударными БПЛА, из которых 84 были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 28 дронов на 17 локациях.

Украина отразила массированную атаку дронов: 84 БПЛА сбиты, но есть попадания

С 19:30 вечера 3 сентября и всю ночь на 4 сентября противник атаковал Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, передает УНН со ссылкой на ВС ВСУ.

Детали

По данным Воздушных Сил Украины, зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Но за почти сутки сбито или подавлено 84 БпЛА российских оккупантов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отметим, что в целом враг атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма.

Напомним

В ночь на 3 сентября ВС РФ атаковали 526 средствами воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 451 вражескую цель, включая 430 БПЛА и 21 крылатую ракету.

Франция и Германия собираются усилить ПВО Украины после российской атаки29.08.25, 17:05 • 4529 просмотров

Игорь Тележников

Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина