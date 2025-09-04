Украина отразила массированную атаку дронов: 84 БПЛА сбиты, но есть попадания
Киев • УНН
Противник атаковал Украину 112 ударными БПЛА, из которых 84 были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 28 дронов на 17 локациях.
С 19:30 вечера 3 сентября и всю ночь на 4 сентября противник атаковал Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, передает УНН со ссылкой на ВС ВСУ.
Детали
По данным Воздушных Сил Украины, зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Но за почти сутки сбито или подавлено 84 БпЛА российских оккупантов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Отметим, что в целом враг атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма.
Напомним
В ночь на 3 сентября ВС РФ атаковали 526 средствами воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 451 вражескую цель, включая 430 БПЛА и 21 крылатую ракету.
