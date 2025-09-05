Силы беспилотных систем теперь отображают результаты работы в режиме реального времени

Отныне в режиме реального времени публично доступна верифицированная информация о результатах работы каждого из подразделений Сил беспилотных систем, а также группировки СБС в целом. Об этом сообщает УНН.

Указывается, что это стало возможным благодаря внедрению в 12 подразделениях группировки СБС единой электронной системы учета (электронного журнала боевых действий).

Система обеспечивает автоматическую отчетность, планирование и списание дронов, боеприпасов и комплектующих, а также автоматизированный анализ результатов, расчет коэффициентов эффективности экипажей, подразделений и средств. Обновление сведений осуществляется каждые 5 минут