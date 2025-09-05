Силы беспилотных систем теперь отображают результаты работы в режиме реального времени
Силы беспилотных систем внедрили электронную систему учета, обеспечивающую публичный доступ к верифицированной информации о работе подразделений. Система автоматизирует отчетность, планирование и анализ эффективности, обновляя данные каждые 5 минут.
Отныне в режиме реального времени публично доступна верифицированная информация о результатах работы каждого из подразделений Сил беспилотных систем, а также группировки СБС в целом. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Указывается, что это стало возможным благодаря внедрению в 12 подразделениях группировки СБС единой электронной системы учета (электронного журнала боевых действий).
Система обеспечивает автоматическую отчетность, планирование и списание дронов, боеприпасов и комплектующих, а также автоматизированный анализ результатов, расчет коэффициентов эффективности экипажей, подразделений и средств. Обновление сведений осуществляется каждые 5 минут
Там уточнили, что информация по "чувствительным целям" отображается с задержкой. При этом результаты деятельности подразделений глубинного поражения публикуются исключительно после официального обнародования Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
Напомним
С 19:30 вечера 3 сентября и всю ночь на 4 сентября противник атаковал Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Сбито или подавлено 84 БпЛА российских оккупантов.
