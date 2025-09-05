Силы беспилотных систем теперь отображают результаты работы в режиме реального времени

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 10891 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 20581 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 21415 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 25539 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 29672 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26248 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21961 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46338 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41236 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44121 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
69%
754мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 289417 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 283141 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 281013 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 273529 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 36958 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 5976 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 31584 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 25088 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46338 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 43523 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Харьковская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 13467 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 31584 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 14624 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 20260 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 22260 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Google Play
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Силы беспилотных систем теперь отображают результаты работы в режиме реального времени

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Силы беспилотных систем внедрили электронную систему учета, обеспечивающую публичный доступ к верифицированной информации о работе подразделений. Система автоматизирует отчетность, планирование и анализ эффективности, обновляя данные каждые 5 минут.

Силы беспилотных систем теперь отображают результаты работы в режиме реального времени

Отныне в режиме реального времени публично доступна верифицированная информация о результатах работы каждого из подразделений Сил беспилотных систем, а также группировки СБС в целом. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Указывается, что это стало возможным благодаря внедрению в 12 подразделениях группировки СБС единой электронной системы учета (электронного журнала боевых действий).

Система обеспечивает автоматическую отчетность, планирование и списание дронов, боеприпасов и комплектующих, а также автоматизированный анализ результатов, расчет коэффициентов эффективности экипажей, подразделений и средств. Обновление сведений осуществляется каждые 5 минут

- говорится в сообщении СБС.

Там уточнили, что информация по "чувствительным целям" отображается с задержкой. При этом результаты деятельности подразделений глубинного поражения публикуются исключительно после официального обнародования Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Напомним

С 19:30 вечера 3 сентября и всю ночь на 4 сентября противник атаковал Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Сбито или подавлено 84 БпЛА российских оккупантов.

Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ28.08.25, 09:25 • 3704 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Украина