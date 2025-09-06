На Запорізькому напрямку збільшилася кількість транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет - "АТЕШ"
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" повідомляє про збільшення транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет на Запорізькому напрямку. Фіксуються колони з боєприпасами та нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів.
Російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Агенти "АТЕШ" фіксують колони з боєприпасами, які рухаються по одним і тим же маршрутам. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
"У районі Урзуфа зафіксована підвищена активність противника, пов'язана з перекиданням боєкомплекту. Наші спостерігачі відзначають, що щодня фіксуються колони з боєприпасами, які рухаються по одним і тим же маршрутам. Одночасно збільшилася кількість транспортних засобів, задіяних у підвезенні снарядів і ракет. Крім того, виявлено нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні", - йдеться в повідомленні.
В "АТЕШ" зазначили, що вся інформація передається Силам оборони України.
