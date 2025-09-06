$41.350.00
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 17824 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 30165 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 36781 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 28209 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 38450 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42837 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36518 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 68054 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46741 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 7744 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 36787 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 27095 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 50478 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 68056 перегляди
На Запорізькому напрямку збільшилася кількість транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Рух "АТЕШ" повідомляє про збільшення транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет на Запорізькому напрямку. Фіксуються колони з боєприпасами та нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів.

На Запорізькому напрямку збільшилася кількість транспортних засобів рф, задіяних у підвезенні снарядів і ракет - "АТЕШ"

Російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Агенти "АТЕШ" фіксують колони з боєприпасами, які рухаються по одним і тим же маршрутам. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

"У районі Урзуфа зафіксована підвищена активність противника, пов'язана з перекиданням боєкомплекту. Наші спостерігачі відзначають, що щодня фіксуються колони з боєприпасами, які рухаються по одним і тим же маршрутам. Одночасно збільшилася кількість транспортних засобів, задіяних у підвезенні снарядів і ракет. Крім того, виявлено нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зазначили, що вся інформація передається Силам оборони України.

Нагадаємо

У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. Удар допомогли нанести український підпільний рух та таємна організація українців.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Україна
Луганськ