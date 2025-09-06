На Запорожском направлении увеличилось количество транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет - "АТЕШ"

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 7726 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 17817 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 30158 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 36769 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 28201 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 38443 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 42832 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36518 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 68050 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46738 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
46%
756мм
Популярные новости
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 8412 просмотра
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 7604 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 9496 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 12489 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев04:40 • 4258 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 7726 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 36769 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 27090 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 50472 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 68050 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Ужгород
Львов
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 35162 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 86067 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 34044 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38591 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 39820 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

На Запорожском направлении увеличилось количество транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Движение "АТЕШ" сообщает об увеличении транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет на Запорожском направлении. Фиксируются колонны с боеприпасами и новые точки разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов.

На Запорожском направлении увеличилось количество транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет - "АТЕШ"

Российские войска могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении. Агенты "АТЕШ" фиксируют колонны с боеприпасами, которые движутся по одним и тем же маршрутам. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

"В районе Урзуфа зафиксирована повышенная активность противника, связанная с переброской боекомплекта. Наши наблюдатели отмечают, что ежедневно фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся по одним и тем же маршрутам. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет. Кроме того, обнаружены новые точки разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что вся информация передается Силам обороны Украины.

Напомним

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. Удар помогли нанести украинское подпольное движение и тайная организация украинцев.

Ольга Розгон

Война в Украине
Украина
Луганск