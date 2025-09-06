На Запорожском направлении увеличилось количество транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет - "АТЕШ"
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" сообщает об увеличении транспортных средств рф, задействованных в подвозе снарядов и ракет на Запорожском направлении. Фиксируются колонны с боеприпасами и новые точки разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов.
Российские войска могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении. Агенты "АТЕШ" фиксируют колонны с боеприпасами, которые движутся по одним и тем же маршрутам. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
"В районе Урзуфа зафиксирована повышенная активность противника, связанная с переброской боекомплекта. Наши наблюдатели отмечают, что ежедневно фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся по одним и тем же маршрутам. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет. Кроме того, обнаружены новые точки разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отметили, что вся информация передается Силам обороны Украины.
Напомним
В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. Удар помогли нанести украинское подпольное движение и тайная организация украинцев.