Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Після масованої російської атаки до штабів допомоги у Києві звернулися понад 200 людей. У Святошинському районі 197 осіб подали заяви на виплати, у Дарницькому – 29.

Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня

У неділю, 7 вересня, після масованої російської атаки, до штабів допомоги у Києві звернулися понад 200 людей. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, у Святошинському районі до штабів допомоги після масованого обстрілу рф звернулися 197 осіб, у Дарницькому – 29.

У Святошинському районі силами комунальних служб, ДСНС розчищено та вивезено понад 160 куб. м будівельного сміття. Із 746 вибитих вікон 260 закрито матеріалами. До двох штабів за день звернулися 197 осіб. З них 178 подали заяви на виплату 10 тис. грн, 19 - на виплату 40 тис. грн по програмі "Турбота. Назустріч киянам"

- йдеться у повідомленні.

Тимур Ткаченко зазначив, що в районній адміністрації розуміють, що оформлення заяв і допомогу людям треба пришвидшити.

В Дарницькому районі 31 пошкоджена квартира, про що сьогодні складено акти. Подано 15 заяв на виплату матеріальної допомоги – 13 на 10 тис. грн, по одній на 40 тис. та 20 тис. грн виплати

- написав очільник КМВА у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що у районі також постраждала школа №127. Протягом дня вдалося закрити вибиті вікна в закладі, всі процедури відновлення почнуться невідкладно

"Завтра в районах продовжаться роботи на об’єктах, опрацювання заяв на підтримку для жителів пошкодженого житла. Всі на своїх місцях. І я дякую всім, кожному і кожній, хто допомагає", - резюмував чиновник.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих. 

Жінка та немовля загинули через масовану атаку в Києві - мер міста07.09.25, 11:29 • 4218 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Дарницький район
Святошинський район
благодійність
Київ