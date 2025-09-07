Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября
Киев • УНН
После массированной российской атаки в штабы помощи в Киеве обратились более 200 человек. В Святошинском районе 197 человек подали заявления на выплаты, в Дарницком – 29.
В воскресенье, 7 сентября, после массированной российской атаки, в штабы помощи в Киеве обратились более 200 человек. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, в Святошинском районе в штабы помощи после массированного обстрела РФ обратились 197 человек, в Дарницком – 29.
В Святошинском районе силами коммунальных служб, ГСЧС расчищено и вывезено более 160 куб. м строительного мусора. Из 746 выбитых окон 260 закрыто материалами. В два штаба за день обратились 197 человек. Из них 178 подали заявления на выплату 10 тыс. грн, 19 - на выплату 40 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам"
Тимур Ткаченко отметил, что в районной администрации понимают, что оформление заявлений и помощь людям нужно ускорить.
В Дарницком районе 31 поврежденная квартира, о чем сегодня составлены акты. Подано 15 заявлений на выплату материальной помощи – 13 на 10 тыс. грн, по одной на 40 тыс. и 20 тыс. грн выплаты
Он сообщил, что в районе также пострадала школа №127. В течение дня удалось закрыть выбитые окна в заведении, все процедуры восстановления начнутся безотлагательно
"Завтра в районах продолжатся работы на объектах, обработка заявлений на поддержку для жителей поврежденного жилья. Все на своих местах. И я благодарю всех, каждого и каждую, кто помогает", - резюмировал чиновник.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.