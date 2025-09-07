$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 92 просмотра

После массированной российской атаки в штабы помощи в Киеве обратились более 200 человек. В Святошинском районе 197 человек подали заявления на выплаты, в Дарницком – 29.

Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, после массированной российской атаки, в штабы помощи в Киеве обратились более 200 человек. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в Святошинском районе в штабы помощи после массированного обстрела РФ обратились 197 человек, в Дарницком – 29.

В Святошинском районе силами коммунальных служб, ГСЧС расчищено и вывезено более 160 куб. м строительного мусора. Из 746 выбитых окон 260 закрыто материалами. В два штаба за день обратились 197 человек. Из них 178 подали заявления на выплату 10 тыс. грн, 19 - на выплату 40 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам"

- говорится в сообщении.

Тимур Ткаченко отметил, что в районной администрации понимают, что оформление заявлений и помощь людям нужно ускорить.

В Дарницком районе 31 поврежденная квартира, о чем сегодня составлены акты. Подано 15 заявлений на выплату материальной помощи – 13 на 10 тыс. грн, по одной на 40 тыс. и 20 тыс. грн выплаты

- написал глава КГВА в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в районе также пострадала школа №127. В течение дня удалось закрыть выбитые окна в заведении, все процедуры восстановления начнутся безотлагательно

"Завтра в районах продолжатся работы на объектах, обработка заявлений на поддержку для жителей поврежденного жилья. Все на своих местах. И я благодарю всех, каждого и каждую, кто помогает", - резюмировал чиновник.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.

Вита Зеленецкая

