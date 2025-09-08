$41.350.00
Сибига обсудил с ЕС и Канадой усиление атак со стороны России

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с представителями ЕС и Канады усиление санкций против России. Он проинформировал об эскалации атак и подчеркнул необходимость усиления ПВО и энергетической устойчивости.

Сибига обсудил с ЕС и Канадой усиление атак со стороны России

В воскресенье, 7 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные разговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и главой МИД Канады, председательствующей в G7, Анитой Ананд. Он проинформировал партнеров об обострении российских атак, их последствиях и ключевых потребностях Украины. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Андрей Сибига проинформировал Каллас о последствиях российских атак и приоритетных потребностях Украины с целью усиления энергетической устойчивости перед зимой и укрепления ПВО для защиты критической инфраструктуры.

Стороны также обсудили подготовку 19-го пакета санкций ЕС и согласились, что для того, чтобы заставить Москву "прекратить террор и продвигаться к миру", необходимо сильное трансатлантическое давление

- говорится в сообщении

Андрей Сибига искренне поблагодарил Каю и Европейский Союз за поддержку Украины не только сильными словами, но и решительными действиями.

В разговоре с Анитой Ананд глава МИД также проинформировал об эскалации террора со стороны России против Украины и наших приоритетных потребностях.

Стороны обсудили, как G7 может реагировать на удары России по Украине и ее отказ от мирных усилий, а также согласились относительно необходимости усиления давления на РФ, в частности снижения предельной цены на нефть, полного использования замороженных российских активов в пользу обороны и восстановления Украины, ограничений в отношении российской энергетики и других санкций.

"Крайне важно повысить цену войны для агрессора, чтобы приблизиться к миру. Ждать больше нельзя. Путин должен почувствовать прямые последствия своего отказа от дипломатии и продолжения убийств", – заявил Сибига.

Напомним

В ночь на 7 сентября украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

В частности, ночью российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о двух погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.  

Кроме того, Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля.

Также армия РФ этой ночью атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий, обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.

В ночь на 7 сентября подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.

В Одессе в результате ночной атаки российских БПЛА повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в частности в многоэтажных зданиях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

