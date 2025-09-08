Коаліція ФРН відмовляється від мільярдів для України? Німецька опозиція "викриває" Мерца - Рolitico

У німецькій партії "Зелені" лунають звинувачення у бік коаліції Мерца у контексті перешкоджання узгодженню допомоги Україні на 4,5 мільярда євро. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Німецька опозиційна партія "Зелені" посилює тиск на канцлера Фрідріха Мерца, критикуючи його коаліцію за відмову виділити мільярди додаткових коштів для України - інформує Рolitico.

Пояснюється, що конфлікт загострився минулого тижня, під час "марафонської" бюджетної сесії. Тоді бюджетний комітет Бундестагу остаточно затвердив план витрат уряду на 2025 рік.

Як зазначено у розповіді, партія "Зелених" запропонувала поправку, яка передбачає додаткові 4,5 мільярда євро для України. У складі суми - кошти для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони. Про важливість цих витрат на тлі триваючих атак рф на українські міста, наголошував предстваник "Зелених" Себастьян Шефер.

Вказується також, що узгодження відповідного фінансування збільшило б витрати ФРН на Україну:

З 8,26 мільярда євро до 12,76 мільярда євро на цей рік. - уточнює Рolitico.

Шефер написав на X:

За допомогою бюджету на 2025 рік ми могли б забезпечити додаткову протиповітряну оборону. На жаль, Єнс Шпан (ХДС) та [Маттіас] Мірш (СДПН) відхиляють його — попри свої обіцянки в Києві тиждень тому - зазначив законодавець-бюджетник від «Зелених».

Шефер мав на увазі лідерів парламентських груп Соціал-демократів (СДПН) та Християнських демократів (ХДС) - обидва нещодавно відвідали столицю України.

В опозиційній партії також стверджують, що Німеччина не може просто компенсувати зменшення підтримки США, а повинна перевищити її, попереджаючи. А також про таке:

Без сильнішої протиповітряної оборони Україна ризикує зазнати серйозних поразок на полі бою, поки Росія зміцнює свої позиції

Щодо цієї дискусії та коментарів, в уряді ФРН наголосили:

"Зелені" займаються політикою, незважаючи на те, що Німеччина є одним з провідних прихильників України.

Коментар

Андреас Шварц, депутат від СДПН, заявив, що додаткові мільярди все одно не можуть бути витрачені цього року, посилаючись на тривалі терміни постачання систем озброєння та фіскальні правила.

Ця пропозиція "Зелених" — класичний показний трюк опозиції, оскільки гроші не можуть бути виплачені до кінця року - сказав Шварц, передає Рolitico.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову.

