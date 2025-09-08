Коаліція ФРН відмовляється від мільярдів для України? Німецька опозиція "викриває" Мерца - Рolitico

$41.220.13
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 13488 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 18869 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 24253 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 38497 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60621 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75072 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79660 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124698 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 106283 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
8 вересня, 04:35
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
8 вересня, 05:30
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
09:27
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
6 вересня, 06:53
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
6 вересня, 06:30
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
8 вересня, 05:30
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Індія
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16
Коаліція ФРН відмовляється від мільярдів для України? Німецька опозиція "викриває" Мерца - Рolitico

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Німецькі «Зелені» звинувачують коаліцію Мерца у перешкоджанні виділенню 4,5 мільярда євро Україні. Це питання загострилося під час бюджетної сесії, коли пропозиція «Зелених» щодо додаткових коштів була відхилена.

Коаліція ФРН відмовляється від мільярдів для України? Німецька опозиція "викриває" Мерца - Рolitico

У німецькій партії "Зелені" лунають звинувачення у бік коаліції Мерца у контексті перешкоджання узгодженню допомоги Україні на 4,5 мільярда євро. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Німецька опозиційна партія "Зелені" посилює тиск на канцлера Фрідріха Мерца, критикуючи його коаліцію за відмову виділити мільярди додаткових коштів для України

 - інформує Рolitico.

Пояснюється, що конфлікт загострився минулого тижня, під час "марафонської" бюджетної сесії. Тоді бюджетний комітет Бундестагу остаточно затвердив план витрат уряду на 2025 рік.

Як зазначено у розповіді, партія "Зелених" запропонувала поправку, яка передбачає додаткові 4,5 мільярда євро для України. У складі суми - кошти для фінансування додаткових систем протиповітряної оборони. Про важливість цих витрат на тлі триваючих атак рф на українські міста, наголошував предстваник "Зелених" Себастьян Шефер.

Вказується також, що узгодження відповідного фінансування збільшило б витрати ФРН на Україну:

З 8,26 мільярда євро до 12,76 мільярда євро на цей рік.

- уточнює Рolitico.

Шефер написав на X: 

За допомогою бюджету на 2025 рік ми могли б забезпечити додаткову протиповітряну оборону. На жаль, Єнс Шпан (ХДС) та [Маттіас] Мірш (СДПН) відхиляють його — попри свої обіцянки в Києві тиждень тому 

- зазначив законодавець-бюджетник від «Зелених».

Шефер мав на увазі лідерів парламентських груп Соціал-демократів (СДПН) та Християнських демократів (ХДС) - обидва нещодавно відвідали столицю України.

В опозиційній партії також стверджують, що Німеччина не може просто компенсувати зменшення підтримки США, а повинна перевищити її, попереджаючи. А також про таке:

Без сильнішої протиповітряної оборони Україна ризикує зазнати серйозних поразок на полі бою, поки Росія зміцнює свої позиції

Щодо цієї дискусії та коментарів, в уряді ФРН наголосили:

"Зелені" займаються політикою, незважаючи на те, що Німеччина є одним з провідних прихильників України.

Коментар

Андреас Шварц, депутат від СДПН, заявив, що додаткові мільярди все одно не можуть бути витрачені цього року, посилаючись на тривалі терміни постачання систем озброєння та фіскальні правила.

Ця пропозиція "Зелених" — класичний показний трюк опозиції, оскільки гроші не можуть бути виплачені до кінця року

- сказав Шварц, передає Рolitico.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову

Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц28.08.25, 16:38 • 3518 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна
Київ