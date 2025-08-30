Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
Якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, "тоді доведеться розробити механізм повернення до обов'язкової військової служби
Він додав, що це буде нелегко. Наприклад, конституція не дозволяє призов жінок на військову службу. "Ми насправді повинні це зробити", – наголосив канцлер.
"Попереду ще є деякі перешкоди, але ми починаємо", – додав він.
За його словами, з сьогоднішньої точки зору, було помилкою призупинити обов'язкову військову службу у 2011 році.
Мерц виправдав розширення добровільної військової служби російською загрозою. Він зазначив, що путін націлений не лише на Україну.
"Він хоче відновити старий Радянський Союз. І це включає частину моєї країни", – сказав Мерц.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що путін має на меті відновити колишній Радянський Союз у територіальному плані. Він наголосив на необхідності посилення франко-німецької співпраці для руху Європи вперед.