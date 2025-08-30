$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 1234 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 11370 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 24316 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 39178 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 58386 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 180762 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 88292 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 74627 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 93943 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 276667 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає відновлення обов'язкового військового призову, якщо добровільна модель виявиться неефективною. Він зазначив, що це може включати жінок, попри конституційні перешкоди.

Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, "тоді доведеться розробити механізм повернення до обов'язкової військової служби

- сказав Мерц.

Він додав, що це буде нелегко. Наприклад, конституція не дозволяє призов жінок на військову службу. "Ми насправді повинні це зробити", – наголосив канцлер.

"Попереду ще є деякі перешкоди, але ми починаємо", – додав він. 

За його словами, з сьогоднішньої точки зору, було помилкою призупинити обов'язкову військову службу у 2011 році.

Мерц виправдав розширення добровільної військової служби російською загрозою. Він зазначив, що путін націлений не лише на Україну. 

"Він хоче відновити старий Радянський Союз. І це включає частину моєї країни", – сказав Мерц.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що путін має на меті відновити колишній Радянський Союз у територіальному плані. Він наголосив на необхідності посилення франко-німецької співпраці для руху Європи вперед.

Ольга Розгон

Новини Світу
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна