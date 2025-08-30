$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 40197 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 162932 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 137409 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 85118 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 93751 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58317 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 117133 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75537 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71837 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165431 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін хоче відновити радянський союз - Мерц

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Путін має на меті відновити колишній Радянський Союз у територіальному плані. Він наголосив на необхідності посилення франко-німецької співпраці для руху Європи вперед.

путін хоче відновити радянський союз - Мерц

російський диктатор володимир путін хоче відновити колишній радянський союз з точки зору території. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише УНН з посиланням на TF1 Info.

Деталі

"Коли слухаєш путіна, розумієш, що він хоче відновити колишній радянський союз з точки зору території", – сказав Мерц в інтерв'ю LCI.

Мерц закликав до "активізації франко-німецької співпраці".

"Ми знаємо, що Європа рухатиметься вперед лише за умови тісної співпраці Франції та Німеччини. Ми – двигун Європи", – запевнив канцлер Німеччини.

путін копіює сталіна – ГУР провело паралелі між двома диктаторами05.03.23, 15:31 • 1160725 переглядiв

Доповнення

Мерц попередив, що війна в Україні може тривати "багато місяців", поставивши під сумнів готовність володимира путіна до прогресу в мирних переговорах.

У лютому цього року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України.

Юлія Шрамко

