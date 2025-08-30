путін хоче відновити радянський союз - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Путін має на меті відновити колишній Радянський Союз у територіальному плані. Він наголосив на необхідності посилення франко-німецької співпраці для руху Європи вперед.
російський диктатор володимир путін хоче відновити колишній радянський союз з точки зору території. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише УНН з посиланням на TF1 Info.
Деталі
"Коли слухаєш путіна, розумієш, що він хоче відновити колишній радянський союз з точки зору території", – сказав Мерц в інтерв'ю LCI.
Мерц закликав до "активізації франко-німецької співпраці".
"Ми знаємо, що Європа рухатиметься вперед лише за умови тісної співпраці Франції та Німеччини. Ми – двигун Європи", – запевнив канцлер Німеччини.
Доповнення
Мерц попередив, що війна в Україні може тривати "багато місяців", поставивши під сумнів готовність володимира путіна до прогресу в мирних переговорах.
У лютому цього року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України.