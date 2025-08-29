Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц
Київ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує затяжну війну в Україні. Він сумнівається в готовності путіна до мирних переговорів та двосторонньої зустрічі із Зеленським.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що війна в Україні може тривати "багато місяців", поставивши під сумнів готовність Володимира Путіна до прогресу в мирних переговорах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Мерц зазначив, що початкові обговорення стосувалися проведення двосторонньої зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів, однак диктатор залишився "відверто не готовим" реалізувати цей план.
"Відверто кажучи, мене це не дивує, адже це частина стратегії російського президента діяти саме так", — сказав Мерц.
Натомість він наголосив на важливості співпраці в межах коаліції охочих та посилення тиску на росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо
