Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц

Ексклюзив
14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії 29 серпня, 05:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
Мі-8
Facebook
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує затяжну війну в Україні. Він сумнівається в готовності путіна до мирних переговорів та двосторонньої зустрічі із Зеленським.

Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц

Канцлер Німеччини  Фрідріх Мерц попередив, що війна в Україні може тривати "багато місяців", поставивши під сумнів готовність Володимира Путіна до прогресу в мирних переговорах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Мерц зазначив, що початкові обговорення стосувалися проведення двосторонньої зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів, однак диктатор залишився "відверто не готовим" реалізувати цей план.

"Відверто кажучи, мене це не дивує, адже це частина стратегії російського президента діяти саме так", — сказав Мерц.

Натомість він наголосив на важливості співпраці в межах коаліції охочих та посилення тиску на росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після останніх ударів росії та підтверджено спільною декларацією.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
The Guardian
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна