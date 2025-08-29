Война в Украине может длиться много месяцев из-за путина - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозирует затяжную войну в Украине. Он сомневается в готовности путина к мирным переговорам и двусторонней встрече с Зеленским.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что война в Украине может продолжаться "много месяцев", поставив под сомнение готовность владимира путина к прогрессу в мирных переговорах. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Мерц отметил, что первоначальные обсуждения касались проведения двусторонней встречи между владимиром путиным и Владимиром Зеленским в течение двух недель, однако диктатор остался "откровенно не готовым" реализовать этот план.
"Откровенно говоря, меня это не удивляет, ведь это часть стратегии российского президента действовать именно так", — сказал Мерц.
Вместо этого он подчеркнул важность сотрудничества в рамках коалиции желающих и усиления давления на россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
Напомним
