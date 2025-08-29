$41.260.06
Война в Украине может длиться много месяцев из-за путина - Мерц

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозирует затяжную войну в Украине. Он сомневается в готовности путина к мирным переговорам и двусторонней встрече с Зеленским.

Война в Украине может длиться много месяцев из-за путина - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что война в Украине может продолжаться "много месяцев", поставив под сомнение готовность владимира путина к прогрессу в мирных переговорах. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Мерц отметил, что первоначальные обсуждения касались проведения двусторонней встречи между владимиром путиным и Владимиром Зеленским в течение двух недель, однако диктатор остался "откровенно не готовым" реализовать этот план.

"Откровенно говоря, меня это не удивляет, ведь это часть стратегии российского президента действовать именно так", — сказал Мерц.

Вместо этого он подчеркнул важность сотрудничества в рамках коалиции желающих и усиления давления на россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Напомним

Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Это решение принято после последних ударов России и подтверждено совместной декларацией.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Хранитель
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина