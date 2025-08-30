$41.260.00
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 39673 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 161158 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 136053 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 84198 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 93066 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58080 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 116467 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75452 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71744 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165339 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Путин хочет восстановить Советский Союз - Мерц

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.

Путин хочет восстановить Советский Союз - Мерц

российский диктатор владимир путин хочет восстановить бывший советский союз с точки зрения территории. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет УНН со ссылкой на TF1 Info.

Детали

"Когда слушаешь путина, понимаешь, что он хочет восстановить бывший советский союз с точки зрения территории", – сказал Мерц в интервью LCI.

Мерц призвал к "активизации франко-германского сотрудничества".

"Мы знаем, что Европа будет двигаться вперед только при условии тесного сотрудничества Франции и Германии. Мы – двигатель Европы", – заверил канцлер Германии.

путин копирует сталина - ГУР провело параллели между двумя диктаторами05.03.23, 15:31 • 1160724 просмотра

Дополнение

Мерц предупредил, что война в Украине может продолжаться "много месяцев", поставив под сомнение готовность владимира путина к прогрессу в мирных переговорах.

В феврале этого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутрисоциальными методами добиться поглощения Украины.

Юлия Шрамко

