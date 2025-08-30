Путин хочет восстановить Советский Союз - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.
российский диктатор владимир путин хочет восстановить бывший советский союз с точки зрения территории. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет УНН со ссылкой на TF1 Info.
Детали
"Когда слушаешь путина, понимаешь, что он хочет восстановить бывший советский союз с точки зрения территории", – сказал Мерц в интервью LCI.
Мерц призвал к "активизации франко-германского сотрудничества".
"Мы знаем, что Европа будет двигаться вперед только при условии тесного сотрудничества Франции и Германии. Мы – двигатель Европы", – заверил канцлер Германии.
Дополнение
Мерц предупредил, что война в Украине может продолжаться "много месяцев", поставив под сомнение готовность владимира путина к прогрессу в мирных переговорах.
В феврале этого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутрисоциальными методами добиться поглощения Украины.