Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 1192 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 11334 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 24242 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 39104 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 58312 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 180638 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 88252 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 74605 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 93935 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 276610 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1м/с
25%
747мм
Популярные новости
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 24355 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 21995 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 28471 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 30987 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31 • 9482 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 31384 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 181266 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 186204 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 276629 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 229265 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 84506 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 218006 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 242667 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 240963 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 222763 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возобновления обязательного воинского призыва, если добровольная модель окажется неэффективной. Он отметил, что это может включать женщин, несмотря на конституционные препятствия.

Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего воинского призыва – если текущая «добровольная» модель не поможет привлечь в армию больше людей. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, «тогда придется разработать механизм возвращения к обязательной военной службе

- сказал Мерц.

Он добавил, что это будет нелегко. Например, конституция не позволяет призыв женщин на военную службу. «Мы на самом деле должны это сделать», – подчеркнул канцлер.

«Впереди еще есть некоторые препятствия, но мы начинаем», – добавил он.

По его словам, с сегодняшней точки зрения, было ошибкой приостановить обязательную военную службу в 2011 году.

Мерц оправдал расширение добровольной военной службы российской угрозой. Он отметил, что Путин нацелен не только на Украину.

«Он хочет восстановить старый Советский Союз. И это включает часть моей страны», – сказал Мерц.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.

Ольга Розгон

Новости Мира
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Германия
Украина