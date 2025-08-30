Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возобновления обязательного воинского призыва, если добровольная модель окажется неэффективной. Он отметил, что это может включать женщин, несмотря на конституционные препятствия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего воинского призыва – если текущая «добровольная» модель не поможет привлечь в армию больше людей. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, «тогда придется разработать механизм возвращения к обязательной военной службе
Он добавил, что это будет нелегко. Например, конституция не позволяет призыв женщин на военную службу. «Мы на самом деле должны это сделать», – подчеркнул канцлер.
«Впереди еще есть некоторые препятствия, но мы начинаем», – добавил он.
По его словам, с сегодняшней точки зрения, было ошибкой приостановить обязательную военную службу в 2011 году.
Мерц оправдал расширение добровольной военной службы российской угрозой. Он отметил, что Путин нацелен не только на Украину.
«Он хочет восстановить старый Советский Союз. И это включает часть моей страны», – сказал Мерц.
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.