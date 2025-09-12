Нафтогаз и ORLEN доставили в Украину 400 млн куб. м американского газа

Группа Нафтогаз в партнерстве с польским ORLEN в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа, передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

По данным компании, импорт американского газа осуществляется через два терминала - Свиноуйсьце в Польше и Клайпеда в Литве.

Всего по состоянию на середину сентября для поставки в Украину законтрактовано около 450 млн м3 американского LNG.

В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности нельзя оставить без внимания потребность нашей страны в импорте газа. Одним из ключевых источников поставок на сегодня для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество - отметил Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко