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Україна заповнила ПСГ на майже 30% - аналітики

Київ • УНН

 • 1696 перегляди

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд куб. м, заповненість становить 29,2%. Для досягнення цілі в 13 млрд куб. м до 1 листопада необхідно закачати ще близько 4 млрд куб. м.

Україна заповнила ПСГ на майже 30% - аналітики

Україна заповнила ПСГ на майже 30%, запаси перевищили 9 млрд куб. м, свідчать дані консалтингової компанії нафтогазової та енергетичної галузей ExPro, пише УНН.

Деталі

"Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 млрд куб. м, як свідчать дані ExPro. Сховища заповнені на 29,2%", - ідеться у повідомленні.

У порівнянні з минулим роком у сховищах, як вказано, "зберігається на 13,9% або 1,45 млрд куб. м менше газу". "Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%", - зазначили у компанії.

За даними ExPro, "до початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 13 млрд куб. м природного газу в сховищах". "Це означає, що потрібно закачати ще близько 4 млрд куб. м. Якщо темпи закачування газу залишатимуться на рівні липня, то цілі можна досягнути з випередженням графіку", - зазначили в ExPro.

"За оцінками ExPro, при базовому сценарії у серпні-жовтні необхідно імпортувати близько 1,5 млрд куб. м природного газу, щоб досягти рівня 13 млрд куб. м газу в сховищах на 1 листопада. Відповідно, для досягнення рівня 13,5 млрд куб. м потрібно імпортувати 2 млрд куб. м газу", - зазначили в ExPro.

Більшість ПСГ уже закачують газ - Нафтогаз підтвердив старт нового сезону21.04.25, 16:02 • 2849 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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