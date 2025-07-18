Украина заполнила ПХГ почти на 30% - аналитики

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
13:33 • 10719 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
12:44 • 25007 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
11:59 • 27275 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
11:37 • 37818 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
10:40 • 137934 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 105778 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 103723 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 325927 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 185857 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 146503 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
76%
744мм
Популярные новости
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата18 июля, 05:33 • 104394 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
18 июля, 07:08 • 81462 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18 июля, 08:28 • 73397 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 69443 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 40208 просмотра
публикации
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 160 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 69557 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 137936 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 325929 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 238196 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юрий Игнат
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 40294 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 102045 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 110270 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 223926 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 281865 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Северный поток — 2

Украина заполнила ПХГ почти на 30% - аналитики

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 17 июля превысили 9 млрд куб. м, заполненность составляет 29,2%. Для достижения цели в 13 млрд куб. м до 1 ноября необходимо закачать еще около 4 млрд куб. м.

Украина заполнила ПХГ почти на 30% - аналитики

Украина заполнила ПХГ почти на 30%, запасы превысили 9 млрд куб. м, свидетельствуют данные консалтинговой компании нефтегазовой и энергетической отраслей ExPro, пишет УНН.

Детали

"Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 млрд куб. м, как свидетельствуют данные ExPro. Хранилища заполнены на 29,2%", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах, как указано, "хранится на 13,9% или 1,45 млрд куб. м меньше газа". "Нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, однако отставание от прошлого года сокращается. Так, впервые с начала нынешнего сезона закачки отставание от прошлого года упало ниже 15%", - отметили в компании.

По данным ExPro, "до начала следующего отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить не менее 13 млрд куб. м природного газа в хранилищах". "Это означает, что нужно закачать еще около 4 млрд куб. м. Если темпы закачки газа будут оставаться на уровне июля, то цели можно достичь с опережением графика", - отметили в ExPro.

"По оценкам ExPro, при базовом сценарии в августе-октябре необходимо импортировать около 1,5 млрд куб. м природного газа, чтобы достичь уровня 13 млрд куб. м газа в хранилищах на 1 ноября. Соответственно, для достижения уровня 13,5 млрд куб. м нужно импортировать 2 млрд куб. м газа", - отметили в ExPro.

Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона21.04.25, 16:02 • 2849 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9