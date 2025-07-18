Украина заполнила ПХГ почти на 30% - аналитики

Украина заполнила ПХГ почти на 30%, запасы превысили 9 млрд куб. м, свидетельствуют данные консалтинговой компании нефтегазовой и энергетической отраслей ExPro, пишет УНН.

Детали

"Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 млрд куб. м, как свидетельствуют данные ExPro. Хранилища заполнены на 29,2%", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах, как указано, "хранится на 13,9% или 1,45 млрд куб. м меньше газа". "Нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, однако отставание от прошлого года сокращается. Так, впервые с начала нынешнего сезона закачки отставание от прошлого года упало ниже 15%", - отметили в компании.

По данным ExPro, "до начала следующего отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить не менее 13 млрд куб. м природного газа в хранилищах". "Это означает, что нужно закачать еще около 4 млрд куб. м. Если темпы закачки газа будут оставаться на уровне июля, то цели можно достичь с опережением графика", - отметили в ExPro.

"По оценкам ExPro, при базовом сценарии в августе-октябре необходимо импортировать около 1,5 млрд куб. м природного газа, чтобы достичь уровня 13 млрд куб. м газа в хранилищах на 1 ноября. Соответственно, для достижения уровня 13,5 млрд куб. м нужно импортировать 2 млрд куб. м газа", - отметили в ExPro.

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