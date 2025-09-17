Украине нужно еще до $1 миллиарда на закупку газа для зимы - удары РФ заставляют пересматривать энергетические планы - Reuters
Киев • УНН
Украина накопила более 80% необходимого объема газа, что составляет около 11-12 млрд кубометров. Для достижения целевых показателей и обеспечения стабильного отопительного сезона необходимо закупить газ на 1 млрд долларов из-за рисков российских атак.
Украина к зиме уже накопила более 80% необходимого объема газа в хранилищах. Однако, чтобы достичь поставленных целей и объемов, необходимо закупить голубого топлива примерно на 1 миллиард долларов. Основной причиной такой необходимости являются постоянные российские атаки, которые создают риски для отопительного сезона. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, в хранилищах сейчас хранится около 11 млрд кубометров газа, что составляет более 80% от цели в 13,2 млрд.
Аналитики ExPro считают объем накопленного газа еще большим – примерно 12 млрд кубометров, или 90%. Однако этого все равно недостаточно, и придется покрыть еще от 1 до 2 млрд кубометров за счет внутренней добычи или импорта.
Если газовая инфраструктура будет повреждена, нам придется искать дорогие ресурсы, чтобы компенсировать дефицит
Сергей Макогон, бывший руководитель украинской ГТС, напомнил, что в прошлом году Украина вошла в зиму с 12,8 млрд кубометров, но из-за российских ударов по газовой и энергетической инфраструктуре этого не хватило.
Это поставило страну на грань отключения газа
Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко подчеркнул, что оптимальный уровень запасов для стабильной зимы должен был бы составлять не менее 14 млрд кубометров.
В материале Reuters говорится о том, что до войны с Россией Украина добывала до 20 млрд кубометров газа ежегодно, однако нынешние показатели засекречены.
Основные поставки идут из Венгрии, но быстро растут и объемы через Польшу. К 2026 году Варшава планирует удвоить пропускную способность газопровода с Украиной до 4 млрд кубометров в год. Также рассматривается импорт американского СПГ через Германию, Грецию, Литву и Польшу.
Андрей Коболев – бывший глава "Нафтогаза" считает, что импортировать газ выгоднее, чем хранить его, ведь РФ постоянно атакует территорию Украины, может атаковать и газовые хранилища.
Украина имеет крупнейшие в Европе хранилища газа на 30 млрд кубометров. В прошлом году в них хранили до 3 млрд кубометров европейского газа, однако в этом году объемы упали до нуля из-за угрозы атак.
Напомним
Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 сентября 2025 года запасы природного газа в украинских подземных газохранилищах уже превысили показатели прошлого года. Сейчас там хранится 12,055 миллиарда кубов "голубого топлива", чего должно хватить для прохождения отопительного сезона.
По состоянию на июль в газохранилищах было только 9 млрд кубометров "голубого топлива". Перед страной стоит потребность иметь запас газа на 1 октября 2025 года в не менее 13 млрд кубометров.
При этом зимой 2025-2026 года за газ переплачивать не придется. "Нафтогаз" в апреле продлил действие фиксированного тарифа: это означает, что до апреля 2026 года кубометр газа для населения будет стоить 7,96 грн.