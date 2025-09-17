$41.180.06
Украине нужно еще до $1 миллиарда на закупку газа для зимы - удары РФ заставляют пересматривать энергетические планы - Reuters

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Украина накопила более 80% необходимого объема газа, что составляет около 11-12 млрд кубометров. Для достижения целевых показателей и обеспечения стабильного отопительного сезона необходимо закупить газ на 1 млрд долларов из-за рисков российских атак.

Украине нужно еще до $1 миллиарда на закупку газа для зимы - удары РФ заставляют пересматривать энергетические планы - Reuters

Украина к зиме уже накопила более 80% необходимого объема газа в хранилищах. Однако, чтобы достичь поставленных целей и объемов, необходимо закупить голубого топлива примерно на 1 миллиард долларов. Основной причиной такой необходимости являются постоянные российские атаки, которые создают риски для отопительного сезона. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН

Детали

По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, в хранилищах сейчас хранится около 11 млрд кубометров газа, что составляет более 80% от цели в 13,2 млрд. 

Польша требует от ЕС более быстрого отказа от российской нефти: предлагает остановить импорт до 2026 года – Reuters17.09.25, 17:06 • 860 просмотров

Аналитики ExPro считают объем накопленного газа еще большим – примерно 12 млрд кубометров, или 90%. Однако этого все равно недостаточно, и придется покрыть еще от 1 до 2 млрд кубометров за счет внутренней добычи или импорта.

Если газовая инфраструктура будет повреждена, нам придется искать дорогие ресурсы, чтобы компенсировать дефицит

– предупредил Бойко.

Сергей Макогон, бывший руководитель украинской ГТС, напомнил, что в прошлом году Украина вошла в зиму с 12,8 млрд кубометров, но из-за российских ударов по газовой и энергетической инфраструктуре этого не хватило.

Это поставило страну на грань отключения газа 

– отметил он, оценивая потребность в новом сезоне на уровне 1–1,5 млрд кубометров, а это около $900 млн.

Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко подчеркнул, что оптимальный уровень запасов для стабильной зимы должен был бы составлять не менее 14 млрд кубометров.

В материале Reuters говорится о том, что до войны с Россией Украина добывала до 20 млрд кубометров газа ежегодно, однако нынешние показатели засекречены. 

Нафтогаз и ORLEN доставили в Украину 400 млн куб. м американского газа12.09.25, 21:04 • 3968 просмотров

Основные поставки идут из Венгрии, но быстро растут и объемы через Польшу. К 2026 году Варшава планирует удвоить пропускную способность газопровода с Украиной до 4 млрд кубометров в год. Также рассматривается импорт американского СПГ через Германию, Грецию, Литву и Польшу.

Андрей Коболев – бывший глава "Нафтогаза" считает, что импортировать газ выгоднее, чем хранить его, ведь РФ постоянно атакует территорию Украины, может атаковать и газовые хранилища. 

Украина имеет крупнейшие в Европе хранилища газа на 30 млрд кубометров. В прошлом году в них хранили до 3 млрд кубометров европейского газа, однако в этом году объемы упали до нуля из-за угрозы атак.

Напомним

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 сентября 2025 года запасы природного газа в украинских подземных газохранилищах уже превысили показатели прошлого года. Сейчас там хранится 12,055 миллиарда кубов "голубого топлива", чего должно хватить для прохождения отопительного сезона. 

По состоянию на июль в газохранилищах было только 9 млрд кубометров "голубого топлива". Перед страной стоит потребность иметь запас газа на 1 октября 2025 года в не менее 13 млрд кубометров.

При этом зимой 2025-2026 года за газ переплачивать не придется. "Нафтогаз" в апреле продлил действие фиксированного тарифа: это означает, что до апреля 2026 года кубометр газа для населения будет стоить 7,96 грн.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
