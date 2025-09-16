Газу вистачить: запаси в підземних сховищах перевищили тогорічні показники
Київ • УНН
Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 14 вересня 2025 року сягнули 12,055 мільярда кубометрів, що перевищує показники минулого року. Це має забезпечити проходження опалювального сезону, а закачування палива продовжується.
Станом на 14 вересня 2025 року запаси природного газу в українських підземних газосховищах вже перевищили показники минулого року. Зараз там зберігається 12,055 мільярда кубів "блакитного палива", чого має вистачити для проходження опалювального сезону. Про це пише УНН із посиланням на аналітичні дані консалтингової компанії нафтогазової та енергетичної галузей ExPro.
Деталі
Зазначається, що станом на 14 вересня 2024 року в ПСГ було газу 12,05 мільярда кубометрів - на 5 млн "кубів" менше, ніж зараз. При цьому закачування палива продовжується, тож розрив між показниками буде збільшуватися у бік зростання.
Це дуже контрастує із ситуацією у квітні, коли в ПСГ зберігалося приблизно 5,41 млрд кубометрів природного газу. Це було на 35% менше, ніж в аналогічний період 2024 року. Скоротити розрив вдалося завдяки підвищеному імпорту газу, в тому числі закачуванню в ПСГ 6,68 млрд кубометрів за три місяці літа.
Нагадаємо
Станом на липень у газосховищах було тільки 9 млрд кубометрів "блакитного палива". Перед країною стоїть потреба мати запас газу на 1 жовтня 2025 року у щонайменше 13 млрд кубометрів.
При цьому взимку 2025-2026 року за газ переплачувати не доведеться. "Нафтогаз" у квітні продовжив дію фіксованого тарифу: це означає, що до квітня 2026 року кубометр газу для населення коштуватиме 7,96 грн.