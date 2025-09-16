Газа хватит: запасы в подземных хранилищах превысили прошлогодние показатели

$41.230.05
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Швеция планирует рекордное увеличение оборонного бюджета на 2,4 млрд евро16 сентября, 01:54 • 4446 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 14036 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 7152 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 16017 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 20855 просмотра
публикации
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 11625 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 14199 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 17627 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 26232 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 34136 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 39834 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 39407 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 44440 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 49952 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 99866 просмотра
Газа хватит: запасы в подземных хранилищах превысили прошлогодние показатели

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 14 сентября 2025 года достигли 12,055 миллиарда кубометров, что превышает показатели прошлого года. Это должно обеспечить прохождение отопительного сезона, а закачка топлива продолжается.

Газа хватит: запасы в подземных хранилищах превысили прошлогодние показатели

По состоянию на 14 сентября 2025 года запасы природного газа в украинских подземных газохранилищах уже превысили показатели прошлого года. Сейчас там хранится 12,055 миллиарда кубов "голубого топлива", чего должно хватить для прохождения отопительного сезона. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитические данные консалтинговой компании нефтегазовой и энергетической отраслей ExPro.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 14 сентября 2024 года в ПХГ было газа 12,05 миллиарда кубометров - на 5 млн "кубов" меньше, чем сейчас. При этом закачка топлива продолжается, поэтому разрыв между показателями будет увеличиваться в сторону роста.

Это очень контрастирует с ситуацией в апреле, когда в ПХГ хранилось примерно 5,41 млрд кубометров природного газа. Это было на 35% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Сократить разрыв удалось благодаря повышенному импорту газа, в том числе закачке в ПХГ 6,68 млрд кубометров за три месяца лета.

Напомним

По состоянию на июль в газохранилищах было только 9 млрд кубометров "голубого топлива". Перед страной стоит задача иметь запас газа на 1 октября 2025 года в не менее 13 млрд кубометров.

При этом зимой 2025-2026 года за газ переплачивать не придется. "Нафтогаз" в апреле продлил действие фиксированного тарифа: это означает, что до апреля 2026 года кубометр газа для населения будет стоить 7,96 грн.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина