Газа хватит: запасы в подземных хранилищах превысили прошлогодние показатели
Киев • УНН
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 14 сентября 2025 года достигли 12,055 миллиарда кубометров, что превышает показатели прошлого года. Это должно обеспечить прохождение отопительного сезона, а закачка топлива продолжается.
По состоянию на 14 сентября 2025 года запасы природного газа в украинских подземных газохранилищах уже превысили показатели прошлого года. Сейчас там хранится 12,055 миллиарда кубов "голубого топлива", чего должно хватить для прохождения отопительного сезона. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитические данные консалтинговой компании нефтегазовой и энергетической отраслей ExPro.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 14 сентября 2024 года в ПХГ было газа 12,05 миллиарда кубометров - на 5 млн "кубов" меньше, чем сейчас. При этом закачка топлива продолжается, поэтому разрыв между показателями будет увеличиваться в сторону роста.
Это очень контрастирует с ситуацией в апреле, когда в ПХГ хранилось примерно 5,41 млрд кубометров природного газа. Это было на 35% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Сократить разрыв удалось благодаря повышенному импорту газа, в том числе закачке в ПХГ 6,68 млрд кубометров за три месяца лета.
Напомним
По состоянию на июль в газохранилищах было только 9 млрд кубометров "голубого топлива". Перед страной стоит задача иметь запас газа на 1 октября 2025 года в не менее 13 млрд кубометров.
При этом зимой 2025-2026 года за газ переплачивать не придется. "Нафтогаз" в апреле продлил действие фиксированного тарифа: это означает, что до апреля 2026 года кубометр газа для населения будет стоить 7,96 грн.