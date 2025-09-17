В Украине продлили экспериментальный проект по распределению гумпомощи в виде сжиженного газа

Кабинет министров продлил до 1 мая 2026 года экспериментальный проект по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа. Присоединиться к проекту также сможет Запорожская область. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства энергетики о продлении реализации до 1 мая 2026 года экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающей в виде сжиженного газа для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в условиях военного положения - сообщил Мельничук.

К участию в проекте также присоединили Запорожскую область.

Дополнение

В августе 2024 года Кабмин принял постановление №883, которым согласился с предложением Министерства энергетики относительно реализации в течение 2024—2025 годов экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающей в виде сжиженного газа для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в условиях военного положения.

К проекту, который должен был завершиться 31 декабря 2025 года, были привлечены Донецкая, Сумская, Харьковская и Херсонская области.

Напомним

Украина на зиму уже накопила более 80% от необходимого объема газа в хранилищах. Однако, чтобы достичь поставленных целей и объемов, необходимо закупить голубого топлива примерно на 1 миллиард долларов. Основной причиной такой необходимости являются постоянные российские атаки, которые создают риски для отопительного сезона.