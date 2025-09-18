$41.180.06
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Кабинет Министров Украины продлил экспериментальный проект по распределению гуманитарного сжиженного газа для жителей прифронтовых областей до мая 2026 года. В программу впервые включат потребителей Запорожской области, обеспечивая их газом за счет госкомпаний и международных партнеров.

Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно

Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальный проект по распределению гуманитарного сжиженного газа для жителей прифронтовых областей. Эта программа, действовавшая с 2024 года, распространена на новые регионы и продлена до мая 2026 года. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.

Подробности

Основной инициативой является поддержка жителей территорий вблизи фронта, которые из-за российской агрессии и разрушения инфраструктуры потеряли доступ к централизованному отоплению и газоснабжению.

Из-за российской вооруженной агрессии и разрушения распределительных сетей в прифронтовых регионах некоторые потребители, к сожалению, не имеют доступа к центральному тепло- и газоснабжению. Но Украина заботится о своих гражданах и продолжает привлекать различные механизмы поддержки. Данный проект уже имеет положительные результаты, и мы будем продолжать его реализацию в следующем отопительном сезоне

– подчеркнула Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

После начала нового отопительного сезона впервые в программу будут включены бытовые потребители Запорожской области. Обеспечение населения сжиженным газом будет осуществляться за счет ресурсов государственных компаний и помощи международных партнеров.

Дополнение

В августе 2024 года Кабмин принял постановление №883, которым согласился с предложением Министерства энергетики относительно реализации в течение 2024—2025 годов экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающей в виде сжиженного газа для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в условиях военного положения.

К проекту, который должен был завершиться 31 декабря 2024 года, были присоединены Донецкая, Сумская, Харьковская и Херсонская области.

Кто может получить гуманитарный сжиженный газ

  1. Физические лица с паспортом гражданина Украины и РНОКПП (или отметкой в паспорте об отказе от него).
    1. Лица, зарегистрированные и фактически проживающие в домохозяйстве на территории: Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областей, или Запорожской областей.
      1. Люди, у которых отсутствует газо- или электроснабжение (из-за боевых действий / чрезвычайной ситуации). Также жители вышеуказанных территорий должны использовать приборы только на сжиженном газе. Могут относиться к уязвимым группам (многодетные семьи, малообеспеченные, семьи с детьми с инвалидностью, одинокие родители, беременные женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью, ветераны и т.д.).

        Как подать заявку

        Гражданам необходимо обратиться в областную военную администрацию (ОВА) или органы местного самоуправления, которые собирают заявки. Подать заявку можно письменно или через электронные средства (как определит администрация).

        Позже администрация формирует списки получателей и согласовывает их с советом обороны области. Решением совета обороны определяется: какие общины и домохозяйства получат газ и в каком объеме.

        Газ выдается ежеквартально (раз в три месяца). Объем – до 63 кг сжиженного газа на одного человека, зарегистрированного и фактически проживающего в домохозяйстве.

        Напомним

        Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук уже сообщал, что Кабинет министров продлил до 1 мая 2026 года экспериментальный проект по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа.

        Украина на зиму уже накопила более 80% от необходимого объема газа в хранилищах. Однако, чтобы достичь поставленных целей и объемов, необходимо закупить голубого топлива примерно на 1 миллиард долларов. Основной причиной такой необходимости являются постоянные российские атаки, которые создают риски для отопительного сезона.

        Степан Гафтко

