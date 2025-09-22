Для отопительного сезона Украине необходимо импортировать более 4,5 млрд кубометров газа - Минэнерго

Украине потребуется импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа, чтобы успешно пережить отопительный сезон. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью AFP, пишет УНН.

Детали

"Украина надеется иметь не менее 13,2 миллиарда кубометров газа в своих хранилищах, но чтобы пережить зиму, ей нужно будет импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа", - сообщила Гринчук.

Министр добавила, что Украина также планирует "ввести в эксплуатацию все свои реакторы", то есть девять блоков, которые остаются в эксплуатации с момента оккупации россией крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, состоящей из шести реакторов, все из которых были остановлены.

Также Гринчук рассказала, что страна имеет импортную мощность 2,1 ГВт через свои высоковольтные линии, подключенные к европейской сети.

"Наша задача не только сопротивляться, мы также строим фундамент для более сильного, чистого и безопасного энергетического будущего", – заявила министр в своем выступлении перед представителями правительств и ядерной промышленности.

Дополнение

Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальный проект по распределению гуманитарного сжиженного газа для жителей прифронтовых областей. Эта программа, действовавшая с 2024 года, распространена на новые регионы и продлена до мая 2026 года.

Светлана Гринчук сообщила, что Украина принимает все необходимые меры для подготовки к отопительному сезону. В частности, это касается защиты важных энергетических объектов от воздушных ударов со стороны российских захватчиков.