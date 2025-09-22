Для отопительного сезона Украине необходимо импортировать более 4,5 млрд кубометров газа - Минэнерго

$41.250.00
48.420.36
ukenru
Эксклюзив
07:19 • 6496 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 9860 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 14508 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 14344 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28078 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44523 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54579 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57036 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 85514 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90946 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.6м/с
38%
755мм
Популярные новости
На Полтавщине горит предприятие в результате попадания БПЛА - ОВА21 сентября, 23:14 • 5260 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 11933 просмотра
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 7668 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 12214 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 6858 просмотра
публикации
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 6512 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 14520 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 59166 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 41505 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 85522 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Шон Даффи
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Запорожье
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 7068 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 75437 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 98498 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 45582 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 44910 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
Ми-8
E-6 Mercury

Для отопительного сезона Украине необходимо импортировать более 4,5 млрд кубометров газа - Минэнерго

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украине необходимо импортировать более 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Страна надеется иметь не менее 13,2 миллиарда кубометров газа в своих хранилищах.

Для отопительного сезона Украине необходимо импортировать более 4,5 млрд кубометров газа - Минэнерго

Украине потребуется импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа, чтобы успешно пережить отопительный сезон. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью AFP, пишет УНН.

Детали

"Украина надеется иметь не менее 13,2 миллиарда кубометров газа в своих хранилищах, но чтобы пережить зиму, ей нужно будет импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа", - сообщила Гринчук.

Министр добавила, что Украина также планирует "ввести в эксплуатацию все свои реакторы", то есть девять блоков, которые остаются в эксплуатации с момента оккупации россией крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, состоящей из шести реакторов, все из которых были остановлены.

Также Гринчук рассказала, что страна имеет импортную мощность 2,1 ГВт через свои высоковольтные линии, подключенные к европейской сети.

"Наша задача не только сопротивляться, мы также строим фундамент для более сильного, чистого и безопасного энергетического будущего", – заявила министр в своем выступлении перед представителями правительств и ядерной промышленности.

Дополнение

Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальный проект по распределению гуманитарного сжиженного газа для жителей прифронтовых областей. Эта программа, действовавшая с 2024 года, распространена на новые регионы и продлена до мая 2026 года.

Светлана Гринчук сообщила, что Украина принимает все необходимые меры для подготовки к отопительному сезону. В частности, это касается защиты важных энергетических объектов от воздушных ударов со стороны российских захватчиков.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
благотворительность
Министерство энергетики Украины
Украина