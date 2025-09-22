Для обеспечения Украины газом на отопительный сезон привлечено $2,5 млрд - глава "Нафтогаза"
Киев • УНН
"Нафтогаз" и западные партнеры привлекли $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы. Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе.
Акционерная компания "Нафтогаз" и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы. Об этом в интервью The Washington Post заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
По словам Корецкого, Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок "Нафтогаз" выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.
В то же время Михаил Гончар, глава киевского Центра глобальных исследований "Стратегия XXI", заявил, что этих средств будет достаточно, если зима будет мягкой, но если температура значительно снизится, их не хватит. К тому же не следует исключать массированные российские ракетно-дроновые атаки по объектам критической инфраструктуры этой зимой.
Напомним
Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украине будет необходимо импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа, чтобы удачно пережить отопительный сезон.