17:45
12:19
22 сентября, 11:53
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
22 сентября, 09:32
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
22 сентября, 05:49
22 сентября, 05:30
21 сентября, 20:36
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"
22 сентября, 08:22
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
22 сентября, 10:21
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск
22 сентября, 11:27
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Одесса
Для обеспечения Украины газом на отопительный сезон привлечено $2,5 млрд - глава "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

"Нафтогаз" и западные партнеры привлекли $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы. Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе.

Для обеспечения Украины газом на отопительный сезон привлечено $2,5 млрд - глава "Нафтогаза"

Акционерная компания "Нафтогаз" и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы. Об этом в интервью The Washington Post заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По словам Корецкого, Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок "Нафтогаз" выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.

В то же время Михаил Гончар, глава киевского Центра глобальных исследований "Стратегия XXI", заявил, что этих средств будет достаточно, если зима будет мягкой, но если температура значительно снизится, их не хватит. К тому же не следует исключать массированные российские ракетно-дроновые атаки по объектам критической инфраструктуры этой зимой.

Напомним

Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украине будет необходимо импортировать более 4,5 миллиардов кубометров дополнительного газа, чтобы удачно пережить отопительный сезон.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитика
