Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР

Сейчас в Украине энергосистема в удовлетворительном состоянии. Без атак россии по энергетической инфраструктуре отопительный сезон начнется без отключений. Подземные хранилища газа закачаны на 95% от потребности. Об этом сообщил журналисту УНН глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Ситуация в энергетической системе

Герус заявил, что сейчас ситуация в энергосистеме более-менее нормальная.

У нас есть объекты, которые восстановлены, есть много объектов, которые новые. Все зависит от того, какие будут удары (рф – ред.), будут они, или нет. Это может повлиять на работу энергосистемы. По состоянию на сегодня у нас энергосистема в удовлетворительном состоянии - сказал Герус УНН.

На уточняющий вопрос, что без атак рф по энергетической инфраструктуре, отопительный сезон должен начаться без отключений, Герус ответил: "Да".

Ситуация с газовой инфраструктурой

Герус прокомментировал, ожидается ли в Украине дефицит газа.

Сейчас все работают над тем, чтобы дефицита не было. НАК "Нафтогаз" активно сейчас покупает газ. Уже 95% от всех потребностей закупил, у нас еще есть время до начала отопительного сезона, чтобы было 100% газа на зиму и "Нафтогаз" сейчас этим занимается - рассказал Герус журналисту УНН.

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики во время выступления на международном форуме United by Mining, заявил, что в Украине огромные проблемы с добычей газа, нефти.

У нас огромные проблемы с добычей газа, нефти в Украине. По чему это видно и что мне не нравится? Если посмотреть на нашу добычу газа и нефти, то очевидно, что это некий закрытый клуб, где есть ограниченное количество украинских "бизнесменов". У нас в реестре олигархов нет, значит и олигархов нет. Формально есть бизнесмены, но это ограниченный клуб. К сожалению у нас нет международных стратегических серьезных инвесторов, которые могут приносить капитал, которые могут приносить технологии и достигать прорывных результатов. Это не есть хорошо, потому что, это сдерживает конкуренцию, а конкуренция приводит к тому, что развиваются технологии и, что отрасль движется вперед - рассказал Герус.

Однако он отметил, что даже во время войны происходил рост добычи газа в Украине, а не снижение.

У нас газовая сфера все больше переплетается со сферой электроэнергии. Есть тенденция, что все больше электроэнергии у нас производится из газа. Я думаю, что из угля будут производить меньше, из газа будут производить больше. Газ нам будет нужен даже для того, чтобы обеспечивать нашу страну, людей, промышленность, бизнес электроэнергией - сказал Герус.

Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы

Дополнение

17 сентября Reuters сообщало, что Украина на зиму уже накопила более 80% от необходимого объема газа в хранилищах. Однако, чтобы достичь поставленных целей и объемов, необходимо закупить голубого топлива примерно на 1 миллиард долларов. Основной причиной такой необходимости являются постоянные российские атаки, которые создают риски для отопительного сезона.

Ранее отмечалось, что по состоянию на 14 сентября 2025 года запасы природного газа в украинских подземных газохранилищах уже превысили показатели прошлого года. Сейчас там хранится 12,055 миллиарда кубов "голубого топлива", чего должно хватить для прохождения отопительного сезона.

Зимой 2025-2026 года за газ переплачивать не придется. "Нафтогаз" в апреле продлил действие фиксированного тарифа: это означает, что до апреля 2026 года кубометр газа для населения будет стоить 7,96 грн.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявлял недавно, что акционерная компания "Нафтогаз" и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы.