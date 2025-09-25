Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Київ • УНН
Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема встановлення мораторію на відключення світла та газу під час воєнного стану у прифронтових регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону - з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні. Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення
Вона зазначила, що мета - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак росіян.
Нагадаємо
В уряді готуються до розгляду мораторію на відключення водо- та електропостачання на прифронтових територіях за борги, для стабільного проходження опалювального сезону.