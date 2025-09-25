$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 1756 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 5586 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 15729 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 42867 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 31740 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 57113 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 56593 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74948 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55560 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47237 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.6м/с
61%
761мм
Популярнi новини
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28570 перегляди
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25 вересня, 10:30 • 12947 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16733 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24593 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16171 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 10230 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 16199 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 24622 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 42867 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 28594 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 16759 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 27684 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 61426 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 119624 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 77892 перегляди
Актуальне
Fox News
Су-24
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах

Київ • УНН

 • 5592 перегляди

Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема, встановлення мораторію на відключення світла та газу під час воєнного стану в прифронтових регіонах.

Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах

Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема встановлення мораторію на відключення світла та газу під час воєнного стану у прифронтових регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону - з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні. Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення 

- повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що мета - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак росіян.

Нагадаємо

В уряді готуються до розгляду мораторію на відключення водо- та електропостачання на прифронтових територіях за борги, для стабільного проходження опалювального сезону.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Юлія Свириденко