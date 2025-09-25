$41.410.03
Уряд готує мораторій на відключення води та світла через борги у прифронтових громадах

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Уряд розглядає мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги для стабільного проходження опалювального сезону. Також напрацьовується комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.

Уряд готує мораторій на відключення води та світла через борги у прифронтових громадах

В уряді готуються до розгляду мораторію на відключення водо- та електропостачання на прифронтових територіях за борги, для стабільного проходження опалювального сезону, повідомили у Мінрозвитку у четвер, пише УНН.

Для стабільного проходження опалювального сезону, серед ініціатив, які готуються до розгляду урядом – мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги

- повідомили у Мінрозвитку.

Як повідомляється, "окремо напрацьовується комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання". Це, як очікується, дозволить теплокомуненерго вчасно розпочати опалювальний сезон і стабільно працювати.

Також вказано, що у співпраці з громадами та регіонами розвивається мережа розподіленої генерації. "Особливий акцент зроблено на прифронтових територіях. В Україні вже змонтовано і готово до роботи 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні - це близько 700 МВт реальних потужностей", - сказано у повідомленні.

"Загалом по країні до зими підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків. Завершуються роботи з підготовки об’єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж, котелень і теплових пунктів. Стан готовності по основних секторах перевищує 90%", - зазначили у Мінрозвитку.

Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24.09.25, 14:04 • 72435 переглядiв

