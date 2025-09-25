Правительство готовит мораторий на отключение воды и света из-за долгов в прифронтовых громадах

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 5774 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24113 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23274 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48923 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50114 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71133 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53723 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42030 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72366 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
47%
759мм
Популярные новости
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 37684 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 46644 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 35078 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18017 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 30797 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 5324 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 14726 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 24113 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 15870 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 31002 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Эмманюэль Макрон
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 9960 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18191 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 57997 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 116439 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 74824 просмотра
Актуальное
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury

Правительство готовит мораторий на отключение воды и света из-за долгов в прифронтовых громадах

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Правительство рассматривает мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых громадах за долги для стабильного прохождения отопительного сезона. Также нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

Правительство готовит мораторий на отключение воды и света из-за долгов в прифронтовых громадах

В правительстве готовятся к рассмотрению моратория на отключение водо- и электроснабжения на прифронтовых территориях за долги, для стабильного прохождения отопительного сезона, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.

Для стабильного прохождения отопительного сезона, среди инициатив, которые готовятся к рассмотрению правительством – мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых громадах за долги

- сообщили в Минразвития.

Как сообщается, "отдельно нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение". Это, как ожидается, позволит теплокоммунэнерго вовремя начать отопительный сезон и стабильно работать.

Также указано, что в сотрудничестве с громадами и регионами развивается сеть распределенной генерации. "Особый акцент сделан на прифронтовых территориях. В Украине уже смонтировано и готово к работе 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные - это около 700 МВт реальных мощностей", - говорится в сообщении.

"В целом по стране к зиме подготовлено более 129 тысяч жилых домов. Завершаются работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. Состояние готовности по основным секторам превышает 90%", - отметили в Минразвития.

Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24.09.25, 14:04 • 72366 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Украина