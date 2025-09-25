Правительство готовит мораторий на отключение воды и света из-за долгов в прифронтовых громадах

Правительство рассматривает мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых громадах за долги для стабильного прохождения отопительного сезона. Также нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

В правительстве готовятся к рассмотрению моратория на отключение водо- и электроснабжения на прифронтовых территориях за долги, для стабильного прохождения отопительного сезона, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН. Для стабильного прохождения отопительного сезона, среди инициатив, которые готовятся к рассмотрению правительством – мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых громадах за долги - сообщили в Минразвития. Как сообщается, "отдельно нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение". Это, как ожидается, позволит теплокоммунэнерго вовремя начать отопительный сезон и стабильно работать. Также указано, что в сотрудничестве с громадами и регионами развивается сеть распределенной генерации. "Особый акцент сделан на прифронтовых территориях. В Украине уже смонтировано и готово к работе 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные - это около 700 МВт реальных мощностей", - говорится в сообщении. "В целом по стране к зиме подготовлено более 129 тысяч жилых домов. Завершаются работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. Состояние готовности по основным секторам превышает 90%", - отметили в Минразвития. Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы