Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах

Кабинет министров поручил профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона, в частности установление моратория на отключение света и газа во время военного положения в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Поручили профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона - с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе. Поставка света и газа должна быть бесперебойной, поэтому отключения за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимы. Правительство дало соответствующее поручение - сообщила Свириденко.

Она отметила, что цель - гарантировать стабильную работу энергетической инфраструктуры зимой и обеспечить свет и тепло для людей, независимо от атак россиян.

В правительстве готовятся к рассмотрению моратория на отключение водо- и электроснабжения на прифронтовых территориях за долги, для стабильного прохождения отопительного сезона.