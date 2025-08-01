Нацбанк дав прогноз, щодо тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду
Київ • УНН
Національний банк України прогнозує стабільність тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів очікується з 2026 року.
До кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте припускається, що в наступному році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень, передає УНН.
Деталі
У наступні роки очікується подальше збільшення акцизів, а також поступове коригування тарифів ЖКГ, проте параметри перегляду останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції
Зазначається, що прогноз адміністративної інфляції враховує ухвалені законодавчі зміни щодо поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року, а також встановлення їх в євро.
НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів
Зауважується, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.
Натомість триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП25.07.25, 17:30 • 79910 переглядiв
Доповнення
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.