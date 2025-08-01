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Нацбанк дав прогноз, щодо тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Національний банк України прогнозує стабільність тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів очікується з 2026 року.

Нацбанк дав прогноз, щодо тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду

До кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте припускається, що в наступному році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень, передає УНН.

Деталі

У наступні роки очікується подальше збільшення акцизів, а також поступове коригування тарифів ЖКГ, проте параметри перегляду останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції

 - йдеться в звіті.

Зазначається, що прогноз адміністративної інфляції враховує ухвалені законодавчі зміни щодо поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року, а також встановлення їх в євро. 

НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів

- зазначається в звіті.

Зауважується, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Натомість триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє

- інформує Нацбанк.

Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП25.07.25, 17:30 • 79910 переглядiв

Доповнення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.

Анна Мурашко

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