Нацбанк дал прогноз относительно тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду
Киев • УНН
Национальный банк Украины прогнозирует стабильность тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням ожидается с 2026 года.
До конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение пересматриваться не будут. Однако предполагается, что в следующем году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль, передает УНН.
Детали
В последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ, однако параметры пересмотра последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции
Отмечается, что прогноз административной инфляции учитывает принятые законодательные изменения относительно поэтапного повышения ставок акцизов на табачную продукцию до 2028 года, а также установление их в евро.
НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение пересматриваться не будут. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, предполагается, что в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням
Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.
Зато более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это усилит риски нестабильности на энергорынке, ухудшит инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление лишь отложится на будущее
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Дополнение
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии с 17:00 до 23:00.