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Нацбанк дал прогноз относительно тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

Национальный банк Украины прогнозирует стабильность тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням ожидается с 2026 года.

Нацбанк дал прогноз относительно тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду

До конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение пересматриваться не будут. Однако предполагается, что в следующем году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль, передает УНН.

Детали

В последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ, однако параметры пересмотра последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции

 - говорится в отчете.

Отмечается, что прогноз административной инфляции учитывает принятые законодательные изменения относительно поэтапного повышения ставок акцизов на табачную продукцию до 2028 года, а также установление их в евро. 

НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение пересматриваться не будут. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, предполагается, что в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням

- отмечается в отчете.

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

Зато более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это усилит риски нестабильности на энергорынке, ухудшит инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление лишь отложится на будущее

- информирует Нацбанк.

Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ25.07.2025, 17:30 • 79915 просмотров

Дополнение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Национальный банк Украины
Украина