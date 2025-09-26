$41.490.08
Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання електроенергії та газу підприємствам життєзабезпечення у прифронтових регіонах, незважаючи на борги. Також готуються плани заходів для стабільного функціонування енергетики під час опалювального сезону 2025/2026 років.

Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду

В уряді ініціювали "заборону відключення підприємств тепло- та водопостачання за борги у прифронтових регіонах", Кабмін уже дав протокольне доручення, суть якого роз'яснили у Мінрозвитку 26 вересня, пише УНН.

Деталі

"Уряд протокольним рішенням доручив профільним міністерствам та установам організувати безперебійне постачання електроенергії і газу для підприємств систем життєзабезпечення у прифронтових регіонах, навіть попри наявність у них боргів, що накопичилися під час воєнного стану", - повідомили в міністерстві.

Як вказано, ідеться про підприємства, розташовані на територіях активних і можливих бойових дій.

Уряд, як повідомляється, також доручив профільним міністерствам та установам "підготувати плани заходів для стабільного стабільного функціонування енергетичної інфраструктури під час опалювального сезону 2025/2026 років".

Мінрозвитку разом з Міненерго, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", операторами систем розподілу електроенергії та іншими профільними установами, в рамках Антикризового енергетичного штабу підготують і затвердять відповідний документ, зазначили у міністерстві.

Доповнення

Заборона відключення населення від житлово-комунальних послуг в період війни на території ведення бойових дій передбачена постановою уряду від 05.03.2022 №206.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго