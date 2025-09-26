Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду

Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання електроенергії та газу підприємствам життєзабезпечення у прифронтових регіонах, незважаючи на борги. Також готуються плани заходів для стабільного функціонування енергетики під час опалювального сезону 2025/2026 років.