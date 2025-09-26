Мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых регионах: в Минразвития разъяснили поручение правительства
Киев • УНН
Правительство поручило обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией и газом предприятиям жизнеобеспечения в прифронтовых регионах, несмотря на долги. Также готовятся планы мероприятий для стабильного функционирования энергетики во время отопительного сезона 2025/2026 годов.
В правительстве инициировали "запрет отключения предприятий тепло- и водоснабжения за долги в прифронтовых регионах", Кабмин уже дал протокольное поручение, суть которого разъяснили в Минразвития 26 сентября, пишет УНН.
Детали
"Правительство протокольным решением поручило профильным министерствам и учреждениям организовать бесперебойное снабжение электроэнергии и газа для предприятий систем жизнеобеспечения в прифронтовых регионах, даже несмотря на наличие у них долгов, накопившихся во время военного положения", - сообщили в министерстве.
Как указано, речь идет о предприятиях, расположенных на территориях активных и возможных боевых действий.
Правительство, как сообщается, также поручило профильным министерствам и учреждениям "подготовить планы мероприятий для стабильного функционирования энергетической инфраструктуры во время отопительного сезона 2025/2026 годов".
Минразвития совместно с Минэнерго, НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", операторами систем распределения электроэнергии и другими профильными учреждениями, в рамках Антикризисного энергетического штаба подготовят и утвердят соответствующий документ, отметили в министерстве.
Дополнение
Запрет отключения населения от жилищно-коммунальных услуг в период войны на территории ведения боевых действий предусмотрен постановлением правительства от 05.03.2022 №206.
