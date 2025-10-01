$41.320.16
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго

Киев • УНН

 3820 просмотра

Министерство энергетики Украины сообщило, что повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется. Тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025-2026 годов.

Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго

В настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября этого года. В отопительном периоде 2025-2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными. Об этом журналисту УНН сообщили в министерстве энергетики и министерстве развития общин и территорий.

Министерство энергетики Украины прокомментировало, планируется ли с ноября этого года повышение цен на электрическую энергию для населения.

В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, возникает необходимость продолжения поддержки населения с целью избежания значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию, поэтому в настоящее время не рассматривается вопрос пересмотра условий механизма, предусмотренного Постановлением № 483, в части изменения льготных фиксированных цен на электрическую энергию

- сообщили в Минэнерго.

Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР24.09.25, 15:07 • 48277 просмотров

Также в министерстве развития общин и территорий Украины напомнили УНН, что в настоящее время продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения в сфере теплоснабжения.

 "Законом Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования" этот мораторий установлен в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено. Поэтому в отопительном периоде 2025-2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными", - отметили в министерстве развития общин в комментарии УНН.

  Также в министерстве напомнили, что ранее Минразвития инициировало запрет отключения предприятий тепло- и водоснабжения за долги в прифронтовых регионах.  Правительство протокольным поручением поддержало это предложение.

Министерством в настоящее время разрабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.  Речь идет не только о погашении задолженности, а о формировании целостной политики, которая даст общинам инструменты для децентрализованного управления энергетикой. В проекте госбюджета на следующий год впервые заложено на это 15,2 млрд грн

- рассказали в Минразвития.

 Тарифы на электроэнергию

 Кабинет министров Украины с 1 июня 2024 года по 31 октября 2025 года установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления.

Для клиентов с электроотоплением также действует тариф 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления, но в период с 1 октября по 30 апреля:

•  за объем потребления до 2000 кВт∙ч включительно – 2,64 грн/кВт∙ч;

•  за объем потребления свыше 2000 кВт∙ч – 4,32 грн/кВт∙ч;

 В случае установки  двухзонного счетчика доступен "ночной" тариф на электроэнергию, который составляет 2,16 грн/кВт∙ч (в период с 23:00 до 7:00).

 На время отопительного сезона предусматривается льготный тариф - 2,64 грн  людям, использующим электроотопительные установки. Он касается тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц.

Цены на газ для населения

До 30 апреля 2026 года стоимость газа для населения будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов Нафтогаза (98% абонентов).

Однако клиенты других газоснабжающих компаний будут иметь годовые цены на газ в октябре от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, как и раньше.

Тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение

Тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения остается на уровне, действовавшем до 24 февраля 2022 года. Его установлением занимается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Конкретные цены на тарифы для каждого региона и поставщика могут отличаться, поэтому стоит обращаться к сайту местного водоканала.

Мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых регионах: в Минразвития разъяснили поручение правительства26.09.25, 10:40 • 2603 просмотра

Прогноз от Нацбанка

В инфляционном отчете Национального банка Украины за июль говорилось о том, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей воды не будут пересматриваться. Однако предполагается, что в 2026 году может начаться постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням.

Анна Мурашко

