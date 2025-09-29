$41.140.18
Ексклюзив
15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози

Київ • УНН

 • 175706 перегляди

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила про заморозки на ґрунті в деяких регіонах України та найближчі заморозки на заході. Вона зазначила, що зараз фіксується перехід до метеорологічної осені, а прогнози щодо зими поки що відсутні.

Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози

В Україну прийшли перші осінні холоди й українцям доводиться діставати зі своїх шаф осінні куртки та шапки. Коли ж очікувати на перший сніг, а також  якою погода буде взимку - пояснила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі журналісту УНН

Деталі

Заморозки в Україні

"В певних регіонах по частині території України в нас уже спостерігалися заморозки на минулому тижні. Заморозки були переважно по поверхні ґрунту. В деяких областях, у північних районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини навіть в повітрі були вже. Зараз разом з холодною повітряною масою до нас надійшла хмарність з атмосферними фронтами, волога, опади, то заморозки відступили, про них мова не йде, але показники температури лишаються невисокими, в нічні години від 2 до 9 тепла лише", - пояснила Птуха.

Синоптик також додала, найближчі заморозки очікуються у західних регіонах України, а також Житомирській та Вінницькій областях. Прогнозується, що заморозки будуть по поверхні ґрунту.

"Наступні заморозки можуть бути в ніч на друге, в ніч на третє жовтня. По західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки, поки що прогнозуємо, будуть по поверхні ґрунту. Решта території перебуває у більш сприятливих умовах без заморозків, але надалі, на 4 жовтня, там в принципі у північно-західній частині на поверхні ґрунту можуть бути заморозки", - розповіла Наталія Птуха.

Україну накриє хмарна погода з дощами та штормовим вітром наприкінці вересня29.09.25, 13:29 • 4333 перегляди

Коли настане зима

За словами синоптика, зараз рано говорити, коли в Україну прийде зима, оскільки синоптики тільки починають фіксувати перехід на метеорологічну осінь. Наталія Птуха додала, що лише останній тиждень почало фіксуватися зниження погоди до менше 15 градусів.

Зараз немає прогнозів, коли буде перехід на зимовий режим погоди. Ми тільки на осінній режим перейшли, тому що у нас минулого тижня до зниження температури, ще було метеорологічне літо, середня добова температура по більшості метеостанцій України була +15 градусів і вище і тільки зараз вона почала бути нижчою за 15 градусів. Скоріш за все, найближчими днями наші фахівці почнуть фіксувати офіційний перехід на метеорологічну осінь. Тому про зиму говорити рану, ми тільки зараз переходимо у осінній режим погоди

- наголосила Птуха.

Яку погоду очікувати взимку

Синоптик Укргідрометцентру також пояснила, що неможливо спрогнозувати, якою буде зима в Україні цього року, оскільки таких прогнозів просто бути не може. Проте, за ї словами, тенденція останніх десяти років показує, що кліматичні зміни роблять зиму в Україні кожного року теплішою.

"Якою буде зима зараз рано прогнозувати. Можна лише проаналізувати тенденцію попередніх років, які тоді були зими, і з цього зробити припущення, якою буде зима. Тенденція зберігається в останнє десятиріччя, в умовах змін клімату, що ці холодні сезони в нас стають вищими за кліматичну норму – кожен місяць на 1-2 градуси вище кліматичної норми, але ми завжди зазначаємо те, що винятки можуть бути через потоки холодного арктичного повітря, утворення снігового покриву", - пояснила Наталія Птуха.

Карпати накрило снігом: температура повітря опустилася до -3°С29.09.25, 09:23 • 3687 переглядiв

Вона також уточнила, що останні роки в Україні нестійкий сніговий покрив. Раніше його фіксували вже від початку листопада. Проте зараз це епізодичне явище.

"Останні роки в нас нестійкий сніговий покрив. Таке поняття взагалі поступово зникає. Раніше в листопаді був сніговий покрив і приблизно у березні він зникав. Зараз сніговий покрив епізодичним, він може просто розтанути посеред зими. Певний час його не буде, а потім знову утвориться – це стандартна ситуація з огляду на останнє десятиріччя. Це те, що фіксують кліматологи", - додала Птуха.

За словами синоптика, метеорологічна зима може прийти в будь-який час. Птуха нагадала про випадки, коли зима взагалі не прийшла до України.

Щодо метеорологічної зими, то попередні роки, наприклад 2019-2020, вона взагалі до нас не прийшла. Але ми в такій кліматичній зоні знаходимося, що все таки в нас можуть бути і затоки північного повітря, немає такого, що короткочасного зниження температури зовсім не було. Але чітких прогнозів не існує

- сказала Птуха.

Наостанок синоптик додала, що давати надійні прогнози можна лише на найближчі 5 днів, максимум два тижні. 

"Зараз ніхто не скаже, буде взимку тепло чи холодно. Тенденції є, але по ним ніхто в світі не прогнозує. Реальні прогнози, які закладаються в плани громадян – це 5-7 діб. Далі усе може різко змінитися. Є розрахунки на 10 діб, на два тижні, але вони змінюються, кожні шість годин оновлюються. На них абсолютно безглуздо покладатися з конкретними значеннями і територіями де, що і як може бути", - підсумувала Наталія Птуха.          

На горі Піп Іван нульова температура та сильний вітер: ДСНС попереджає про умови в Карпатах26.09.25, 09:54 • 5105 переглядiв

Павло Зінченко

Україна