Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози

В Україну прийшли перші осінні холоди й українцям доводиться діставати зі своїх шаф осінні куртки та шапки. Коли ж очікувати на перший сніг, а також якою погода буде взимку - пояснила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі журналісту УНН.

Заморозки в Україні

"В певних регіонах по частині території України в нас уже спостерігалися заморозки на минулому тижні. Заморозки були переважно по поверхні ґрунту. В деяких областях, у північних районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини навіть в повітрі були вже. Зараз разом з холодною повітряною масою до нас надійшла хмарність з атмосферними фронтами, волога, опади, то заморозки відступили, про них мова не йде, але показники температури лишаються невисокими, в нічні години від 2 до 9 тепла лише", - пояснила Птуха.

Синоптик також додала, найближчі заморозки очікуються у західних регіонах України, а також Житомирській та Вінницькій областях. Прогнозується, що заморозки будуть по поверхні ґрунту.

"Наступні заморозки можуть бути в ніч на друге, в ніч на третє жовтня. По західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки, поки що прогнозуємо, будуть по поверхні ґрунту. Решта території перебуває у більш сприятливих умовах без заморозків, але надалі, на 4 жовтня, там в принципі у північно-західній частині на поверхні ґрунту можуть бути заморозки", - розповіла Наталія Птуха.

Коли настане зима

За словами синоптика, зараз рано говорити, коли в Україну прийде зима, оскільки синоптики тільки починають фіксувати перехід на метеорологічну осінь. Наталія Птуха додала, що лише останній тиждень почало фіксуватися зниження погоди до менше 15 градусів.

Зараз немає прогнозів, коли буде перехід на зимовий режим погоди. Ми тільки на осінній режим перейшли, тому що у нас минулого тижня до зниження температури, ще було метеорологічне літо, середня добова температура по більшості метеостанцій України була +15 градусів і вище і тільки зараз вона почала бути нижчою за 15 градусів. Скоріш за все, найближчими днями наші фахівці почнуть фіксувати офіційний перехід на метеорологічну осінь. Тому про зиму говорити рану, ми тільки зараз переходимо у осінній режим погоди - наголосила Птуха.

Яку погоду очікувати взимку

Синоптик Укргідрометцентру також пояснила, що неможливо спрогнозувати, якою буде зима в Україні цього року, оскільки таких прогнозів просто бути не може. Проте, за ї словами, тенденція останніх десяти років показує, що кліматичні зміни роблять зиму в Україні кожного року теплішою.

"Якою буде зима зараз рано прогнозувати. Можна лише проаналізувати тенденцію попередніх років, які тоді були зими, і з цього зробити припущення, якою буде зима. Тенденція зберігається в останнє десятиріччя, в умовах змін клімату, що ці холодні сезони в нас стають вищими за кліматичну норму – кожен місяць на 1-2 градуси вище кліматичної норми, але ми завжди зазначаємо те, що винятки можуть бути через потоки холодного арктичного повітря, утворення снігового покриву", - пояснила Наталія Птуха.

Вона також уточнила, що останні роки в Україні нестійкий сніговий покрив. Раніше його фіксували вже від початку листопада. Проте зараз це епізодичне явище.

"Останні роки в нас нестійкий сніговий покрив. Таке поняття взагалі поступово зникає. Раніше в листопаді був сніговий покрив і приблизно у березні він зникав. Зараз сніговий покрив епізодичним, він може просто розтанути посеред зими. Певний час його не буде, а потім знову утвориться – це стандартна ситуація з огляду на останнє десятиріччя. Це те, що фіксують кліматологи", - додала Птуха.

За словами синоптика, метеорологічна зима може прийти в будь-який час. Птуха нагадала про випадки, коли зима взагалі не прийшла до України.

Щодо метеорологічної зими, то попередні роки, наприклад 2019-2020, вона взагалі до нас не прийшла. Але ми в такій кліматичній зоні знаходимося, що все таки в нас можуть бути і затоки північного повітря, немає такого, що короткочасного зниження температури зовсім не було. Але чітких прогнозів не існує - сказала Птуха.

Наостанок синоптик додала, що давати надійні прогнози можна лише на найближчі 5 днів, максимум два тижні.

"Зараз ніхто не скаже, буде взимку тепло чи холодно. Тенденції є, але по ним ніхто в світі не прогнозує. Реальні прогнози, які закладаються в плани громадян – це 5-7 діб. Далі усе може різко змінитися. Є розрахунки на 10 діб, на два тижні, але вони змінюються, кожні шість годин оновлюються. На них абсолютно безглуздо покладатися з конкретними значеннями і територіями де, що і як може бути", - підсумувала Наталія Птуха.

