Україну накриє хмарна погода з дощами та штормовим вітром наприкінці вересня

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:33 • 60 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2588 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13355 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5154 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24580 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47233 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69359 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50182 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44188 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66588 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярнi новини
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 15959 перегляди
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 5980 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира06:18 • 7998 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15680 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 5722 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 64 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 4594 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 6114 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 69993 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162938 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Польща
Молдова
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 1740 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15804 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 25160 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 34994 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 98144 перегляди
Актуальне
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News

Україну накриє хмарна погода з дощами та штормовим вітром наприкінці вересня

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Наприкінці вересня в Україні очікується хмарна погода з дощами у західних, північних, центральних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +7 до +17 градусів, а вітер буде сильним, місцями зі штормовими поривами.

Україну накриє хмарна погода з дощами та штормовим вітром наприкінці вересня

Наприкінці вересня в Україні буде хмарна погода, дощі пройдуть у західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї, а також у Кропивницькому з районами. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Впродовж дня 30 вересня у лівобережних регіонах очікується температура повітря +11+17 градусів, а на Правобережжі - +7+12 градусів. Водночас 30 вересня  у більшості областей України вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами.

У Києві переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря +10+12 градусів.

Східний вітер очікується часом із сильними поривами - будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок

- написала Діденко.

Нагадаємо

Вранці у понеділок, 29 вересня у високогір’ї українських Карпатах встановилась снігова погода, температура повітря становить -3°С. На горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у жовтні25.09.25, 11:09 • 6347 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Миколаївська область
Черкаська область
Одеська область
Херсонська область
Україна
Кропивницький
Київ