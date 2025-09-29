Україну накриє хмарна погода з дощами та штормовим вітром наприкінці вересня
Київ • УНН
Наприкінці вересня в Україні очікується хмарна погода з дощами у західних, північних, центральних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +7 до +17 градусів, а вітер буде сильним, місцями зі штормовими поривами.
Наприкінці вересня в Україні буде хмарна погода, дощі пройдуть у західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї, а також у Кропивницькому з районами. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Впродовж дня 30 вересня у лівобережних регіонах очікується температура повітря +11+17 градусів, а на Правобережжі - +7+12 градусів. Водночас 30 вересня у більшості областей України вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами.
У Києві переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря +10+12 градусів.
Східний вітер очікується часом із сильними поривами - будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок
Нагадаємо
Вранці у понеділок, 29 вересня у високогір’ї українських Карпатах встановилась снігова погода, температура повітря становить -3°С. На горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с.
