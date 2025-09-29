Украину накроет облачная погода с дождями и штормовым ветром в конце сентября
Киев • УНН
В конце сентября в Украине ожидается облачная погода с дождями в западных, северных, центральных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +17 градусов, а ветер будет сильным, местами со штормовыми порывами.
В конце сентября в Украине будет облачная погода, дожди пройдут в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской области), в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях, местами в Херсонской области, в Приазовье, а также в Кропивницком с районами. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
В течение дня 30 сентября в левобережных регионах ожидается температура воздуха +11+17 градусов, а на Правобережье - +7+12 градусов. В то же время 30 сентября в большинстве областей Украины ветер восточных направлений будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.
В Киеве будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха +10+12 градусов.
Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами - будьте внимательны вблизи билбордов, старых ветвистых деревьев, выбирайте безопасные места для парковки автомобилей
Напомним
Утром в понедельник, 29 сентября в высокогорье украинских Карпат установилась снежная погода, температура воздуха составляет -3°С. На горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с.
