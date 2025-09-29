Карпати накрило снігом: температура повітря опустилася до -3°С
Київ • УНН
Вранці 29 вересня у високогір'ї українських Карпат зафіксовано сніг та температуру повітря -3°С. На горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с.
Станом на ранок 29 вересня у високогір’ї українських Карпатах встановилась снігова погода, температура повітря становить -3°С. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.
Деталі
Станом на 8.00 29.09.2025 на горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4м/с, температура повітря -3°С
Довідка
Гора Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин української частини Карпат з висотою 2028.5 метрів. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Серед туристів вона є одним з найпопулярніших місць відпочинку, але через різку зміну погоди вважається однією з найнебезпечніших.
