Карпаты накрыло снегом: температура воздуха опустилась до -3°С
Киев • УНН
Утром 29 сентября в высокогорье украинских Карпат зафиксирован снег и температура воздуха -3°С. На горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с.
По состоянию на утро 29 сентября в высокогорье украинских Карпат установилась снежная погода, температура воздуха составляет -3°С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.
Детали
По состоянию на 8.00 29.09.2025 на горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4м/с, температура воздуха -3°С
Справка
Гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинской части Карпат с высотой 2028.5 метров. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Среди туристов она является одним из самых популярных мест отдыха, но из-за резкой смены погоды считается одной из самых опасных.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре25.09.25, 11:09 • 6278 просмотров