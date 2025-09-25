В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у жовтні

Жовтень в Україні зазвичай приносить прохолоду й перші заморозки. Середня температура цього місяця становить від 6 до 13 °С, у Карпатах – лише 4–5 °С тепла. Проте цього року синоптики прогнозують, що середня температура буде на градус вище норми – близько 7–13 °С тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

У різні роки жовтень дивував крайнощами: абсолютний мінімум складав -5…-16 °С, а в північних, центральних, східних областях та Карпатах фіксували навіть -17…-23 °С морозу. Водночас бували й справжні "бабині літа" – до +26…+34 °С, у Криму та Запоріжжі – навіть +35 °С. На високогір’ї Карпат максимум доходив до +20…+21 °С.

Перехід середньодобової температури через позначку +8 °С зазвичай відбувається у третій декаді жовтня (на півночі трохи раніше), а на півдні та в окремих районах Закарпаття – лише на початку листопада. Заморозки у першій половині жовтня – цілком звична річ.

Після атмосферного фронту встановиться прохолодна, але сонячна погода з нічними заморозками - синоптик

За опадами місяць теж може бути різним. У середньому випадає від 29 до 54 мм, у Карпатах і горах Криму – 64–84 мм, на Закарпатті 86–106 мм, а на високогір’ї Карпат – до 129 мм.

У жовтні, за прогнозами українських синоптиків, 2025 року в Україні очікується відносно тепла погода: середня температура коливатиметься в межах 7–13 °С тепла, що приблизно на 1 градус вище за норму. Опадів прогнозують 31–77 мм, а в Карпатах і горах Криму – 51–101 мм, що становить близько 80–120 % від кліматичної норми. Таким чином, жовтень буде трохи теплішим за середні багаторічні показники, але кількість дощів залишиться у звичних межах.

