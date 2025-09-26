На горі Піп Іван нульова температура та сильний вітер: ДСНС попереджає про умови в Карпатах
Київ • УНН
На високогір'ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван, зафіксовано 0°C та південний вітер 9 м/с. Рятувальники попереджають про холодні погодні умови.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про погодні умови на високогір’ї Карпат, зокрема на вершині гори Піп Іван, де осінній світанок виявився особливо холодним. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
За даними рятувальників, на висоті понад 2 тисячі метрів нині хмарно, температура повітря тримається на рівні 0°C, а південний вітер сягає швидкості 9 м/с.
Тут, на межі неба й землі, кожен подих вітру нагадує, що осінь впевнено бере владу у горах і Карпати вдягають свій прохолодний туманний одяг
Довідково
На вершині розташовані руїни колишньої польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомої серед туристів як "Білий Слон".
Частково відновлена будівля використовується як орієнтир і туристичний об’єкт. З 2017 року тут цілодобово працює Явірницьке пошуково-рятувальне відділення, що забезпечує безпеку відвідувачів Карпат.
