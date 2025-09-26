$41.490.08
Ексклюзив
06:40 • 7884 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14574 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21439 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34063 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32063 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65876 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42026 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61736 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60202 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78565 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
На горі Піп Іван нульова температура та сильний вітер: ДСНС попереджає про умови в Карпатах

Київ • УНН

 • 940 перегляди

На високогір'ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван, зафіксовано 0°C та південний вітер 9 м/с. Рятувальники попереджають про холодні погодні умови.

На горі Піп Іван нульова температура та сильний вітер: ДСНС попереджає про умови в Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про погодні умови на високогір’ї Карпат, зокрема на вершині гори Піп Іван, де осінній світанок виявився особливо холодним. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За даними рятувальників, на висоті понад 2 тисячі метрів нині хмарно, температура повітря тримається на рівні 0°C, а південний вітер сягає швидкості 9 м/с.

Тут, на межі неба й землі, кожен подих вітру нагадує, що осінь впевнено бере владу у горах і Карпати вдягають свій прохолодний туманний одяг 

– йдеться в повідомленні рятувальників.

Довідково

На вершині розташовані руїни колишньої польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомої серед туристів як "Білий Слон".

Частково відновлена будівля використовується як орієнтир і туристичний об’єкт. З 2017 року тут цілодобово працює Явірницьке пошуково-рятувальне відділення, що забезпечує безпеку відвідувачів Карпат.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у жовтні25.09.25, 11:09 • 5778 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Карпати
Україна