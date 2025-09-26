На горе Поп Иван нулевая температура и сильный ветер: ГСЧС предупреждает об условиях в Карпатах
Киев • УНН
На высокогорье Карпат, в частности на горе Поп Иван, зафиксировано 0°C и южный ветер 9 м/с. Спасатели предупреждают о холодных погодных условиях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о погодных условиях в высокогорье Карпат, в частности на вершине горы Поп Иван, где осенний рассвет оказался особенно холодным. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Подробности
По данным спасателей, на высоте более 2 тысяч метров сейчас облачно, температура воздуха держится на уровне 0°C, а южный ветер достигает скорости 9 м/с.
Здесь, на границе неба и земли, каждое дуновение ветра напоминает, что осень уверенно берет власть в горах и Карпаты надевают свою прохладную туманную одежду
Справочно
На вершине расположены руины бывшей польской астрономо-метеорологической обсерватории, известной среди туристов как "Белый Слон".
Частично восстановленное здание используется как ориентир и туристический объект. С 2017 года здесь круглосуточно работает Яворницкое поисково-спасательное отделение, обеспечивающее безопасность посетителей Карпат.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре25.09.25, 11:09 • 5754 просмотра