Эксклюзив
06:40 • 6308 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 13399 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 20946 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 33573 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 31664 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 65672 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41903 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61695 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60165 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 78464 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
На горе Поп Иван нулевая температура и сильный ветер: ГСЧС предупреждает об условиях в Карпатах

Киев • УНН

 • 794 просмотра

На высокогорье Карпат, в частности на горе Поп Иван, зафиксировано 0°C и южный ветер 9 м/с. Спасатели предупреждают о холодных погодных условиях.

На горе Поп Иван нулевая температура и сильный ветер: ГСЧС предупреждает об условиях в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о погодных условиях в высокогорье Карпат, в частности на вершине горы Поп Иван, где осенний рассвет оказался особенно холодным. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По данным спасателей, на высоте более 2 тысяч метров сейчас облачно, температура воздуха держится на уровне 0°C, а южный ветер достигает скорости 9 м/с.

Здесь, на границе неба и земли, каждое дуновение ветра напоминает, что осень уверенно берет власть в горах и Карпаты надевают свою прохладную туманную одежду 

– говорится в сообщении спасателей.

Справочно

На вершине расположены руины бывшей польской астрономо-метеорологической обсерватории, известной среди туристов как "Белый Слон".

Частично восстановленное здание используется как ориентир и туристический объект. С 2017 года здесь круглосуточно работает Яворницкое поисково-спасательное отделение, обеспечивающее безопасность посетителей Карпат.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре25.09.25, 11:09 • 5754 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Украина