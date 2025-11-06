Атака рф обесточила восемь шахт в Днепропетровской области, 2595 горняков оказались под землей - Минэнерго
В результате российской атаки 6 ноября в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт, где находились 2595 горняков. Спасатели оперативно вывели всех людей на поверхность; погибших и пострадавших нет.
Подробности
Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Как отметила глава ведомства Светлана Гринчук, россияне продолжают энергетический террор Украины с целью оставить украинцев без света и тепла зимой.
Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. россия продолжает воевать с гражданскими
Напомним
В октябре текущего года российские войска атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области, где под землей находилось 496 сотрудников. Это была уже седьмая крупная атака на угольные предприятия ДТЭК за последние несколько месяцев.
