Атака рф обесточила восемь шахт в Днепропетровской области, 2595 горняков оказались под землей - Минэнерго

ukenru
12:10 • 2116 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 8902 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 28901 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 28374 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 33968 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 48289 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38290 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32033 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 50000 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 49661 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 16284 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 13724 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях09:24 • 6330 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 12139 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 9172 просмотра
публикации
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 9310 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 12211 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 28901 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 50000 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 49661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Тихонченко
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Европа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 13775 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 21383 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 23329 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 40166 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 44417 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Атака рф обесточила восемь шахт в Днепропетровской области, 2595 горняков оказались под землей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В результате российской атаки 6 ноября в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт, где находились 2595 горняков. Спасатели оперативно вывели всех людей на поверхность; погибших и пострадавших нет.

Атака рф обесточила восемь шахт в Днепропетровской области, 2595 горняков оказались под землей - Минэнерго

В результате российской атаки 6 ноября в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт. Под землей оказались 2595 горняков, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как отметила глава ведомства Светлана Гринчук, россияне продолжают энергетический террор Украины с целью оставить украинцев без света и тепла зимой.

Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. россия продолжает воевать с гражданскими

 - говорится в заявлении министра.

Напомним

В октябре текущего года российские войска атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области, где под землей находилось 496 сотрудников. Это была уже седьмая крупная атака на угольные предприятия ДТЭК за последние несколько месяцев.

Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27.10.2025, 04:14 • 53220 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
ДТЭК
Украина