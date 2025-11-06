ukenru
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 29059 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 41054 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 27250 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 27403 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 53486 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35421 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38389 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50241 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39131 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32882 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
ВСУ отбили более 160 атак: самое горячее Покровское направление – Генштаб

Киев • УНН

 • 190 просмотра

На фронте произошло 164 боевых столкновения, самые горячие – на Покровском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях. Украинские защитники сдерживают попытки российских войск продвинуться вглубь территории Украины.

ВСУ отбили более 160 атак: самое горячее Покровское направление – Генштаб

В течение 6 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения. Самым горячим остается на Покровском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях. Украинские защитники продолжают сдерживать масштабные попытки российских войск продвинуться вглубь территории Украины. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российская армия совершила один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и 95 управляемых авиабомб. Также оккупанты использовали более 2600 дронов-камикадзе и почти 3800 артобстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 55 попыток прорыва, атакуя возле Мирнограда, Родинского, Новопавловки и Покровска. По предварительным данным, украинские силы ликвидировали 97 оккупантов, из них 60 – безвозвратно, уничтожили 14 беспилотников, пять единиц техники и пункт управления БпЛА противника.

Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек06.11.25, 07:54 • 3106 просмотров

На Константиновском направлении украинские подразделения отбили 14 атак, а на Южно-Слобожанском – 12 штурмов в районах Волчанска и Каменки.

Вблизи Лимана, Славянска и Краматорска продолжаются ожесточенные бои – враг не оставляет попыток прорвать оборону в районах Новоегоровки, Северска, Дроновки и Новомарково.

Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 2130 просмотров

На юге ситуация остается напряженной. Противник десять раз штурмовал позиции ВСУ на Александровском направлении вблизи Павловки, Сладкого и Вербового, нанося авиаудары по Отрадному и Орестополю. На Приднепровском направлении украинские воины отбили штурм в районе Антоновского моста.

Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго06.11.25, 14:47 • 41070 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
НАТО
Северск
Украина
Краматорск