ВСУ отбили более 160 атак: самое горячее Покровское направление – Генштаб

В течение 6 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения. Самым горячим остается на Покровском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях. Украинские защитники продолжают сдерживать масштабные попытки российских войск продвинуться вглубь территории Украины. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российская армия совершила один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и 95 управляемых авиабомб. Также оккупанты использовали более 2600 дронов-камикадзе и почти 3800 артобстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 55 попыток прорыва, атакуя возле Мирнограда, Родинского, Новопавловки и Покровска. По предварительным данным, украинские силы ликвидировали 97 оккупантов, из них 60 – безвозвратно, уничтожили 14 беспилотников, пять единиц техники и пункт управления БпЛА противника.

Россия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровщину: пострадали 8 человек

На Константиновском направлении украинские подразделения отбили 14 атак, а на Южно-Слобожанском – 12 штурмов в районах Волчанска и Каменки.

Вблизи Лимана, Славянска и Краматорска продолжаются ожесточенные бои – враг не оставляет попыток прорвать оборону в районах Новоегоровки, Северска, Дроновки и Новомарково.

Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО

На юге ситуация остается напряженной. Противник десять раз штурмовал позиции ВСУ на Александровском направлении вблизи Павловки, Сладкого и Вербового, нанося авиаудары по Отрадному и Орестополю. На Приднепровском направлении украинские воины отбили штурм в районе Антоновского моста.

Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго