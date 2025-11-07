За сутки украинские защитники уничтожили еще 1170 оккупантов - Генштаб ВСУ

ukenru
05:43 • 202 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 11091 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
00:03 • 17254 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 22953 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 53088 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 54704 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 36903 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33537 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 60406 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 37091 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
Графики отключений электроэнергии
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет

6 ноября, 14:11 • 53101 просмотра
6 ноября, 14:11 • 53101 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 37413 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 38865 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема

6 ноября, 08:00 • 60410 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 60410 просмотра
За сутки украинские защитники уничтожили еще 1170 оккупантов - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

За минувшие сутки, 6 ноября, российская армия потеряла 1170 военных и 65 единиц автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 составляют 1 148 910 личного состава.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 1170 оккупантов - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 6 ноября, российская армия в войне против Украины казнила еще 1 170 военных и 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 148 910 (+1 170) человек
    • танков ‒ 11 330 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23 543 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 34 301 (+13)
          • РСЗО ‒ 1535 (0)
            • средства ПВО ‒ 1 238 (+1)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78 678 (+172)
                    • крылатые ракеты ‒ 3 918 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66 658 (+65)
                            • специальная техника ‒ 3 993 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Служба безопасности Украины сообщила, что ее подразделения системно наносят потери российским войскам в Покровске и вокруг города. За год обороны этого направления спецназовцы подразделения "Альфа" ликвидировали около 9,5 тысяч оккупантов.

                              ВСУ отбили более 160 атак: самое горячее Покровское направление – Генштаб06.11.25, 21:27 • 2424 просмотра

                              Вита Зеленецкая

