За сутки украинские защитники уничтожили еще 1170 оккупантов - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 6 ноября, российская армия потеряла 1170 военных и 65 единиц автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 составляют 1 148 910 личного состава.
За прошедшие сутки, 6 ноября, российская армия в войне против Украины казнила еще 1 170 военных и 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 148 910 (+1 170) человек
- танков ‒ 11 330 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23 543 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34 301 (+13)
- РСЗО ‒ 1535 (0)
- средства ПВО ‒ 1 238 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78 678 (+172)
- крылатые ракеты ‒ 3 918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66 658 (+65)
- специальная техника ‒ 3 993 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Служба безопасности Украины сообщила, что ее подразделения системно наносят потери российским войскам в Покровске и вокруг города. За год обороны этого направления спецназовцы подразделения "Альфа" ликвидировали около 9,5 тысяч оккупантов.
