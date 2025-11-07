За октябрь российские военные потеряли рекордные 25 тысяч бойцов - Зеленский

ukenru
15:49 • 3484 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 10585 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 11850 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15176 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 16972 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36991 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34728 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37694 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29153 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30287 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Графики отключений электроэнергии
Выход GTA VI снова отложен
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 10577 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 11845 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 15170 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10689 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36984 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 10124 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17869 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 29668 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 22517 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25959 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
МиГ-31
Отопление

За октябрь российские военные потеряли рекордные 25 тысяч бойцов - Зеленский

Киев • УНН

 • 354 просмотра

За октябрь российские войска потеряли 25 тысяч военнослужащих, что является наибольшими месячными потерями с начала полномасштабного вторжения. Это произошло благодаря действиям украинских БпЛА, имеющих видеодоказательства.

За октябрь российские военные потеряли рекордные 25 тысяч бойцов - Зеленский

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Имеем 25 тысяч потерь "двухсотых" врага за октябрь месяц только благодаря БпЛА. Здесь четкая цифра, потому что все с видеоподтверждением. Без видеоподтверждения еще 2-3 тысячи

- сообщил Президент. 

Глава государства добавил, что это самые большие потери россии с начала полномасштабной войны за один месяц.

Детали

Президент Зеленский сообщил о 220 штурмах Покровска за трое суток, с 314 российскими военными внутри города. Враг уменьшил активность, переориентируя удар на Мирноград.

Павел Зинченко

Техника
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина