За октябрь российские военные потеряли рекордные 25 тысяч бойцов - Зеленский

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Имеем 25 тысяч потерь "двухсотых" врага за октябрь месяц только благодаря БпЛА. Здесь четкая цифра, потому что все с видеоподтверждением. Без видеоподтверждения еще 2-3 тысячи - сообщил Президент.

Глава государства добавил, что это самые большие потери россии с начала полномасштабной войны за один месяц.

Детали

Президент Зеленский сообщил о 220 штурмах Покровска за трое суток, с 314 российскими военными внутри города. Враг уменьшил активность, переориентируя удар на Мирноград.