В России разбился истребитель Су-30, погибли два члена экипажа - росСМИ

Истребитель Су-30 упал в Прионежском районе в Карелии. Погибли 2 члена экипажа. На место трагедии отправились экстренные службы - сообщают росСМИ.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, войска РФ потеряли 428 самолетов.

По информации Osint-аналитиков, Россия могла потерять 15 таких самолетов в модификации Су-30СМ.