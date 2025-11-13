$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 32030 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 23119 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 24064 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 55239 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 36173 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 37831 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37176 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33095 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28288 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Графики отключений электроэнергии
публикации
В России разбился истребитель Су-30, погибли два члена экипажа - росСМИ

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии, в результате чего погибли два члена экипажа. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла 428 самолетов с начала полномасштабного вторжения.

В России разбился истребитель Су-30, погибли два члена экипажа - росСМИ

В российской Карелии упал Су-30. Погибли 2 члена экипажа. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Истребитель Су-30 упал в Прионежском районе в Карелии. Погибли 2 члена экипажа. На место трагедии отправились экстренные службы 

- сообщают росСМИ.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, войска РФ потеряли 428 самолетов.

По информации Osint-аналитиков, Россия могла потерять 15 таких самолетов в модификации Су-30СМ.

Павел Башинский

