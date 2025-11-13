В России разбился истребитель Су-30, погибли два члена экипажа - росСМИ
Киев • УНН
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии, в результате чего погибли два члена экипажа. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла 428 самолетов с начала полномасштабного вторжения.
В российской Карелии упал Су-30. Погибли 2 члена экипажа. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Истребитель Су-30 упал в Прионежском районе в Карелии. Погибли 2 члена экипажа. На место трагедии отправились экстренные службы
Дополнение
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, войска РФ потеряли 428 самолетов.
По информации Osint-аналитиков, Россия могла потерять 15 таких самолетов в модификации Су-30СМ.