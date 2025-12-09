Военно-транспортный самолет Ан-22 с экипажем разбился в россии

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 17954 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 15580 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 22745 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 34830 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 30992 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33599 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31687 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33480 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 49707 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45197 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров9 декабря, 00:46 • 3606 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10157 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 14367 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 17903 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10064 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 17947 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 13935 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 49701 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45193 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 44934 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Италия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 3362 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 20713 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57079 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63495 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 73615 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
Time (журнал)
Spotify

Военно-транспортный самолет Ан-22 с экипажем разбился в россии

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

В россии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22 Министерства обороны рф с 7 членами экипажа на борту. Место падения уточняется, сообщается о московской или ивановской областях.

Военно-транспортный самолет Ан-22 с экипажем разбился в россии

В россии упал военно-транспортный самолет Ан-22, на борту которого находились члены экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По предварительным данным, на борту самолета находилось 7 человек, а сам он принадлежал министерству обороны страны-агрессора.

В то же время информация о месте падения разная: одни источники сообщают, что это произошло под москвой, другие утверждают, что в ивановской области.

Позже стало известно, что самолет упал в воду. Информации о погибших или выживших пока нет.

Дополнительно

Самолет Ан-22 был создан в конце 1960-х годов в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. О. К. Антонова. Он способен перевозить до 60 тонн груза, до 290 бойцов или 150 парашютистов.

Основные характеристики самолета:

  • Двигатели: 4 × Турбовинтовой НК-12МА;
    • Размах крыла: 64,40 м;
      • Длина: 57,31 м;
        • Высота: 12,53 м;
          • Площадь крыла: 345 м²;
            • Максимальная взлетная масса: 226 000 кг (или 250 000 кг по другим данным);
              • Крейсерская скорость: 580 км/ч;
                • Максимальная скорость: до 650-760 км/ч;
                  • Практическая дальность: 5 225 км (с грузом) / до 10 950 км (без груза).

                    Напомним

                    В ноябре 2025 года в карелии упал самолет Су-30 воздушно-космических сил россии. Погибли 2 члена экипажа.

                    Евгений Устименко

                    Новости МираПроисшествия
                    Техника