Военно-транспортный самолет Ан-22 с экипажем разбился в россии
Киев • УНН
В россии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22 Министерства обороны рф с 7 членами экипажа на борту. Место падения уточняется, сообщается о московской или ивановской областях.
В россии упал военно-транспортный самолет Ан-22, на борту которого находились члены экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
По предварительным данным, на борту самолета находилось 7 человек, а сам он принадлежал министерству обороны страны-агрессора.
В то же время информация о месте падения разная: одни источники сообщают, что это произошло под москвой, другие утверждают, что в ивановской области.
Позже стало известно, что самолет упал в воду. Информации о погибших или выживших пока нет.
Дополнительно
Самолет Ан-22 был создан в конце 1960-х годов в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. О. К. Антонова. Он способен перевозить до 60 тонн груза, до 290 бойцов или 150 парашютистов.
Основные характеристики самолета:
- Двигатели: 4 ×
Турбовинтовой НК-12МА;
- Размах крыла: 64,40 м;
- Длина: 57,31 м;
- Высота: 12,53 м;
- Площадь крыла: 345 м²;
- Максимальная взлетная
масса: 226 000 кг (или 250 000 кг по другим данным);
- Крейсерская
скорость: 580 км/ч;
- Максимальная
скорость: до 650-760 км/ч;
- Практическая дальность:
5 225 км (с грузом) / до 10 950 км (без груза).
Напомним
В ноябре 2025 года в карелии упал самолет Су-30 воздушно-космических сил россии. Погибли 2 члена экипажа.